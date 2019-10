Policajac u šumi lovio divljač pa 'ulovio' trideset migranata

Dok su lovili divljač, jedan od lovaca je naišao na skupinu migranata. Doveo ih je pred prostorije DVD-a i ondje su dočekali policiju, kaže nam potpredsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Desno Sredičko.

Skupina od 30-ak migranata u petak poslijepodne nije naletjela na policajce, nego na lovce, među kojima je bio i policajac, inače član lovačkog društva. Ilegalni migranti uhvaćeni su u Desnom Sredičkom, mjestu u Karlovačkoj županiji koje se rijekom Kupom graniči sa Zagrebačkom županijom.

- Ilegalni migranti nisu pružali otpor, a ubrzo je pozvana karlovačka policija koja ih je pokupila i odvezla - rekao nam je potpredsjednik DVD-a. Stanovnik kuće ispred koje su posjednuti ilegalni migranti rekao nam je da tada nije bio kod kuće, ali da je čuo što je bilo.

- Ma dosta mi je o tome pričati. Migranti prolaze kroz naše mjesto i susjedno, a naravno kreću kroz šume. Nije mi poznato kako su ovi migranti stigli u naše mjesto. Možda ih je netko od krijumčara dovezao iz Bosne i Hercegovine pa ih pustio u šumu - kaže stanovnik koji je vrlo negodovao na spomen migranata. No prije dolaska u Desno Sredičko, na mostu prije Lasinje, stoji policijska patrola.

Žele do zapadne Europe

- Policajci na mostu stoje upravo zbog učestalog pojavljivanja migranata. Mi nismo imali probleme s migrantima, no susjed je vidio policiju koja ih privodi - rekla je jedna od stanovnica Prkosa Lasinjskog te nas uputila prema drugoj susjedi, kojoj su migranti nedavno provalili u vikendicu.

- Policija je to vrlo brzo riješila. Čak su u susjednoj kući, koja je napuštena, pronašli njihove stvari i madrace na kojima su spavali. Gledajte, nije mi svejedno što se tiče migranata. Žao mi je tih ljudi, no ne moramo mi strahovati za svoje domove - kaže žena. Inače, kako dolazi hladnije vrijeme i zima, migranti koji su smještani u BiH tražit će sve moguće načine kako da što prije stignu do zapadnih zemalja EU.

Njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer upozorio je jučer na opasnost izbjegličkog vala koji bi mogao premašiti onaj iz 2015. te upozorio na potrebu pomoći zemljama koje čuvaju vanjske granice EU-a.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

211% više ilegalnih prelazaka

- Europskim partnerima moramo pomoći pri kontroli vanjskih granica. Predugo smo ih ostavili na cjedilu. Ako to ne učinimo, doživjet ćemo izbjeglički val poput onog 2015. Možda još čak veći nego tad - rekao je Horst Seehofer za dnevnik Bild am Sonntag. Iz hrvatske policije su nam rekli kako je u osam mjeseci 2019. policija evidentirala i procesuirala 11.813 pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Među ilegalnim migrantima najzastupljeniji su državljani Afganistana, Pakistana, Turske i Alžira.

Policijske uprave koje su najizloženije nezakonitim migracijama su sisačko-moslavačka, karlovačka i ličko-senjska. Na nedavnoj održanoj sjednici Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti pomoćnik načelnika Uprave za granicu Gilio Toić Sintić istaknuo je kako je u osam mjeseci ove godine čak 211% više nezakonitih prelazaka granica RH nego u istom razdoblju 2018.

Policijski službenici PP Karlovac javljaju da su 4. listopada 2019. godine u mjestu Desno Sredičko (Desni Šefanki) zatekli grupu stranih državljana za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu te je za sve pokrenut postupak povratka. Za četiri stranca je pokrenut postupak prisilnog udaljenja iz RH, dok su dvije osobe zatražile međunarodnu zaštitu. Dodali su kako tijekom postupka nije bilo potrebe za liječničkom intervencijom.

Tema: Hrvatska