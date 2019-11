Policajac uzeo 80.000 eura da ukloni dokaze ubojstva Jelene?

Slučaj ubijene pjevačice Jelene Marjanović (33) i dalje je misterij. Iako je počelo suđenje njezinom suprugu Zoranu (41) i dalje postoji niz nelogičnosti i nerazjašnjenih činjenica. Razlog tome bi mogla biti i činjenica da je istraga od samog početka rađena traljavo. Kada su našli tijelo, policija nije zaštitila mjesto zločina već je preko njega doslovno prošla hrpa ljudi. Policajci, novinari, mještani gazili su i uništavali teren na kojem su trebali biti pronađeni ključni dokazi. Prema pisanju Kurira to se nije dogodilo slučajno.

- Nije samo na mjestu zločina bilo propusta. Pokazalo se da je u cijelom slučaju puno stvari napravljeno neprofesionalno. Prvo smo vjerovali da je riječ o nemaru, ali se sada pokazalo da je vjerojatno riječ o sabotaži. Jedan policajac koji je radio na slučaju navodno je uzeo veliki novac kako bi cijeli slučaj sabotirao - rekao je izvoz za Kurir.

Kada je nađeno Jelenino tijelo, nisu ga stavili na najlon, kako se to radi, već na travu, što je dovelo do kontaminacije bioloških tragova. Kuća Marjanovića nije odmah pretražena već nekoliko dana kasnije, a očevid nisu radili forenzičari Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP, već obični inspektori.

Zasad navodno nema dovoljno dokaza da se provede kazneni postupak protiv policajca za kojeg se sumnja da je sabotirao istragu no to ne znači da se to neće dogoditi.

- Kolege su primijetili da je počeo trošiti novac na skupe stvari, a onda su krenule priče. Počela je neka vrsta interne istrage i saznalo se da je dobio oko 80.000 eura. Policajac više nije u službi, ali je i dalje na slobodi zbog nedostatka dokaza. Prošlo je dosta vremena i teško je to sve dokazati, ali nije isključeno da će tijekom suđenja Zoranu Marjanoviću prljavi veš isplivati na površinu i dovesti do novih uhićenja, pa i tog policajca - piše Kurir koji s epoziva na svoj izvor.

Podsjetimo, Jelena je ubijena 2016. godine. Ona je nestala tijekom trčanja na nasipu u naselju Crvenka. Nestanak je prijavio upravo suprug 2. travnja, a odmah sutradan u kanalu je pronađeno Jelenino tijelo s tragovima nasilne smrti.