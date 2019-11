Odvjetnik policajca: Poligraf je jedini dokaz protiv Števanje...

Zadarski policajac koji je otkrio pokušaj zataškavanja prometnog prekršaja Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije, prvi put se pojavio u javnosti.

Dragan Števanja po prvi put se pojavio u javnosti. Zbog sumnje da je otkrio službenu tajnu je suspendiran, a njegov odvjetnik Branko Šerić je u petak sazvao konferenciju za novinare na koju je došao i Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije.

- Udaljen je s dužnosti i protiv njega je pokrenut disciplinski postupak radi odavanja službene tajne. Ja mogu govoriti kao njegov odvjetnik, a on je još uvijek službeno djelatna osoba pa o tim detaljima i sadržaju nije dobro da govori jer u strahu su velike oči. Ako je već suspendiran da bi napravio nešto što nije napravio, onda bi mogao dobiti novi stegovni postupak zbog toga što priča o nečemu o čemu navodno ne bi smio pričat. Ja preuzimam na sebe tu odgovornost pa neka me MUP slobodno goni - rekao je Šerić.

- Pristao je na poligraf koji je zatitrao na mjestima na kojima nije smio zatitrat, to je jedini i osnovni razlog, odnosno dokaz, a znamo dobro da to ne može biti dokaz za suspenziju - istaknuo je.

Kajkić je istaknuo da je Števanja dobrovoljno pristao na poligraf, a da nije to trebao. Ukoliko nije išao na poligraf, nitko mu ništa ne bi mogao, istaknuo je Kajkić.

Odvjetnik Šerić dodao je i kako Števanja ima srčanih problema i da je ispitivača na poligrafu obavijestio o tome.

Komentirao je i dio koji se odnosi na odavanje službene tajne.

- Postavlja se pitanje što u izreci Rješenja ne piše na koji je način odao službenu tajnu. Treba pisati da je dostavio DVD, da nije smio s njim raspolagat jer nije ovlašten za tako nešto, ali i da je taj DVD proglašen službenom tajnom - pojasnio je.

Kajkić je rekao da je i sam prošao kroz "ovako nešto" prije 10-ak godina.

- Ovo što je MUP napravio je vrlo loša poruka - poručio je.

- Mi nikada nećemo biti za to da se nekome kazna sredi, svi smo jednaki. Naš kolega je prokazan kao netko tko je odao službenu tajnu. To nema veze s tajnom. Taj kolega ili kolegica, tko je to odao, napravio je dobru stvar. Ja bih isto napravio. Ministar je rekao da svaka firma ima svoja pravila. Mi nismo firma, mi smo institucija koja provodi zakonske norme. Danas gledate čovjeka koji ni kriv ni dužan odgovara za nešto s čim nema veze - rekao je Kajkić.

- Struktura vodećeg kadra je bila nikad lošija. Nikad lošijeg ministra nismo imali. Mislio sam da ne može nešto lošije od Ostojića. Prevario sam se. Božinović jako loše radi - rekao je Kajkić te dodao:

- Ako se sve ovo istraži do kraja, na pomolu je najveća afera u MUP-u od početka ove države - poručio je.

