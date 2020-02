Policajci se rastrčali: Tražili su muškarca zbog smrti djevojke

Zagrebačka policija privela je noćas u Šenovoj ulici muškarca kojeg se dovodi u vezu sa smrti maloljetnice čije tijelo su u subotu ujutro pronašli umotano u tepih ispred zgrade u Zemljakovoj - samo nekoliko ulica dalje.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ekskluzivna snimka otkriva policajce koji su se noćas rastrčali po Sopotu u potrazi za muškarcem, ali i tragovima koji bi rasvijetlili smrt maloljetne djevojke

Pogledajte video

Policija pred stanom pritvorenog muškarca u Sopotu: Susjedi su u šoku Posted by 24sata on Sunday, February 16, 2020

Policija sumnja da je djevojka umrla u stanu u Šenovoj, a u njemu bi uskoro trebao početi i očevid.

Šenova i Zemljakova ulica udaljene su tek nekoliko minuta hoda

Podsjetimo, policija je jutros objavila kako je utvrđen identitet žene te kako se radi o maloljetnici.

Tijelo su nakon očevida prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, no uzrok smrti još nije utvrđen, objavila je jutros policija.

Privedenog muškarca oko 15.40 sati ponovno su doveli u stan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oko 16 sati ponovno su područje oko zgrade ogradili policijskom trakom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ono što sam vidio me šokiralo"

Podsjetimo, stanare Zemljakove ulice u Sopotu u subotu rano ujutro probudili su zvukovi svađe, a potom i policijske sirene.

- Iz sna me trznula neka lupnjava, dva udarca, i čula sam kao da netko nešto vuče. Probudila sam se uplašila se - priča starija žena, ispod čijeg prozora je pronađeno tijelo.

- Ustao sam i nisam znao što se događa. Već se razdanjivalo kad sam izašao iz stana te vidio dva policajca i troje djelatnika Hitne pomoći. Otišao sam do izlaza iz zgrade, zamolili su me da se maknem. Ali ono što sam vidio šokiralo me. Tijelo mlađe žene bilo je umotano u tepih. Nisam mogao vidjeti lice jer joj ga je tepih prekrivao. Jedna tenisica bila je pored nje - rekao nam je stanarkin suprug.