Bio sam kod prijatelja u susjednoj zgradi i pješačio prema svojoj zgradi. Nisam nikoga vidio, čuo sam da netko doziva stani, već sam bio na ulazu u svoj haustor. Svjestan da sam prekršio policijski sat, htio sam ući u zgradu kako bi izbjegao kaznu, no međutim, oni su me sustigli točno ispred zgrade. Dalje se na snimci vidi sve što se dogodilo. Ispričao sam se što sam prekršio policijski sat, ponudio da platim kaznu no oni krenuli sa udarcima.

Nakon toga odveli su me u policijsku stanicu. U policijskom vozilu sam im već u nekoliko navrata napominjao da se ne osjećam dobro. U policijskoj stanici su napisali prekršajni nalog na kojem je pisalo da sam prekršio pravilo kretanja. U prekršajnom nalogu nigdje nisu spomenute ozljede, samo piše da sam prekršio kretanja od 21 do 5 sati. Nakon što su napisali prekršajni nalog pustili su me da idem kući pješke - ispričao je Slaven Blažević za Pogled.ba.

Sam je otišao na Hitnu

Njega su, podsjetimo, u Mostaru u subotu navečer u 23.03 dvojica policajaca pretukla jer je kršio mjere.

Uznemirujući video: Policajci ga pretukli u Mostaru

Na pitanje je li tražio da ga odvezu na Centar na urgentnu medicinu i hitne prijeme (CUM) zbog nanesenih ozljeda, Slaven je kazao da su mu samo rekli da ide kući.

- Pušten sam da šetam gradom i na taj način opet kršim policijski sat, svjestan da me opet može netko zaustaviti i ponovo legitimirati. Nakon toga otišao sam na hitni pregled, sam , jer se nisam osjećao dobro. Čak sam, dok sam hodao do kuće, povratio nekoliko puta - ispričao je pretučeni mladić.

Liječnici su mu ustanovili ozljede glave, udarci po tijelu..., govori za Pogled.ba.

Pokreće privatnu tužbu protiv policajaca

- Mogu samo reći da mi je drago što su prije svega sve zabilježile kamere, jer da nisu, vjerojatno ništa od ovoga ne bi bil - kazao je Slaven i zahvalio svim građanima koji su izrazili podršku

Slaven je angažirao i odvjetnika, odnosno pokreće privatnu tužbu protiv dvojice policajaca.

Policajci su, kao što smo pisali, odmah udaljeni s dužnosti te je pokrenuta unutarnja istraga.