Policajci su mlatili jednonogog penzionera i tresli ga šokerom! Sud: Nisu krivi za njegovu smrt

Policajka i policajac proglašeni su nevinima za nanošenje teških ozljeda nakon što su upotrijebili elektrošoker i suzavac na 92-godišnjem nepokretnom umirovljeniku, no snosit će odgovornost zbog teške povrede dužnosti, objavila je policija Sussexa Donalda Burgessa (92), policajci Stephen Smith i Rachel Comotto udarili su i palicom te je on preminuo u bolnici 22 dana nakon incidenta u domu za starije osobe, nakon što je dobio koronu. Tužitelj Paul Jarvis KC na suđenju je rekao da policijski službenici nisu odgovorni za njegovu smrt od covida u 93. godini, piše The Mirror.

Osoblje doma pozvalo je policiju kad su vidjeli gospodina Burgessa, koji je imao jednu nogu i koristio invalidska kolica, kako je kuhinjskim nožem dodirivao zaposlenika.

Kad su policajci stigli u dom, Burgess je bio u invalidskim kolicima i držao mali nož za jelo. Smith mu je rekao, 'spusti nož ili ćeš biti poprskan ili pogođen elektrošokerom'. Zatim je upotrijebio suzavac, izvukao palicu i udario ga. Comotto je potom upotrijebila elektrošoker.

- Trebalo je biti očito da je riječ o čovjeku koji se ne može kretati. Bio je to star i ranjiv čovjek koji možda nije razumio što se događa. Umjesto da bude dočekan s razumijevanjem i suosjećanjem, dočekan je s iritacijom i ljutnjom optuženih - ispričao je na sudu Jarvis..

Burgess je živio u domu od 2018. godine, a nakon incidenta prevezli su ga u bolnicu. Tri tjedna kasnije preminuo je nakon što se zarazio Covidom.