NOVA ZAPLJENA DROGA

Policajci su na Hvaru našli plantažu marihuane, otkrili su i dilera speeda iz Trogira...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU splitsko-dalmatinska

U dvije razdvojene akcije krim policija zaplijenila je 15 stabljika indijske konoplje te oko 342 grama amfetamina i 243 grama konoplje za daljnju prodaju

Hvarski policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje da je na svojem zemljištu uzgajao marihuanu namjenjenu preprodaji.

Osim njegovog doma i dvorišta, pretresli su mu i brodicu koju koristi u samom Hvaru.

- Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 15 stabljika indijske konoplje visine od 30 do 130 centimetara  i 6,5 grama droge marihuane - napisali su policajci i napomenuli kako je kazneno prijavljen te u pritvoru.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

U drugoj akciji, njihove kolege iz Trogira priveli su 24-godišnjaka koji je dilao u tom gradu. Pretresli su mu dom i pronašli popriličnu količinu amfetamina..

- Pronađena je i oduzeta jedna PVC vrećica sa sadržajem droge amfetamin- „speed“ ukupne mase 342 grama, jedna PVC vrećica sa sadržajem droge konoplje s više od 0,3% THC-a, ukupne mase 243 grama i jedna digitalna vaga za precizno mjerenje - napisali su policajci i dodali kako je i on pritvoren i kazneno prijavljen.

