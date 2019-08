Policajci su u šoku: Sakupljali su pomoć, a novac je nestao?

Dio novca koji su porečki policajci prikupili za pomoć obitelji poginuloga kolege Tomislava Bašića (38) i stradaloj kolegici navodno je nestao ovih dana.

Podsjetimo, Tomislav je poginuo 23. lipnja rano ujutro kad je s kolegicom Natalijom B. Š. (43) iz okolice Umaga krenuo prema Poreču na posao, kao i svaki dan do tada. Nekoliko metara od rotora u Taru iza njih je vozio mladić (24) iz Poreča u BMW-u.

Testiranje je kasnije pokazalo da je imao 0,38 promila alkohola u krvi. U jednom trenutku došlo je do kontakta BMW-a i stražnjeg dijela Fiata, kojim je upravljala policajka. Izgubila je nadzor, izletjela s ceste i udarila u stablo.

Fiat se potom odbio i vratio na kolnik, gdje se prevrnuo na krov. Zbog udara i prevrtanja policajac Bašić poginuo je na mjestu, a njegova kolegica teško je ozlijeđena. Njihovi kolege bili su tad izuzetno pogođeni jer je poginuli Tomislav trebao dobiti drugo dijete, supruga mu je u trenutku pogibije bila u visokom stupnju trudnoće, zbog čega se Tomislav neizmjerno radovao.

Već su imali jedno dijete od šest godina. Baš je tad, kazali su njegovi kolege, posložio svoj život kako je želio, završio je čak dva fakulteta - ekonomiju i kriminalistiku. Radio je posao koji obožava. Nažalost, na posao tog 23. lipnja nikad nije došao. Njihovi kolege, policajci iz Poreča, koji imaju samo riječi hvale za preminuloga kolegu te za stradalu policajku, a shrvani tragedijom koja je pogodila cijelu zajednicu, prikupili su između sebe novac za pomoć objema obiteljima, kako bi im se barem malo pomoglo u teškim trenucima. Donirao je kako je i koliko tko mogao. U utorak je zbog toga njegove kolege dočekao novi šok.

Društvenim mrežama proširila se nevjerojatna vijest da je prikupljeni novac, navodno oko 20.000 kuna, jednostavno nestao iz postaje. Među Bašićevim kolegama zavladali su šok i nevjerica, pa i tuga zbog tako bezobzirnog čina. Nitko ne može vjerovati da bi netko ukrao novac za pomoć stradalim obiteljima. No odgovor smo potražili u istarskoj policiji, koja je potvrdila da su u tijeku određeni izvidi.

- Možemo potvrditi da su policijski službenici porečke policijske postaje sakupljali novčane priloge za pomoć obiteljima svojih stradalih kolega. Prikupljeni novac u srpnju je predan policijskoj službenici koja je teško stradala u prometnoj nesreći te obitelji našega kolege koji je poginuo. Naknadno se pojavila informacija da je dio novca nestao, no to ne možemo potvrditi budući da se, kako je to uobičajeno kod prikupljanja pomoći, nije vodila evidencija o iznosima koji su kolege djelatnici donirali. U tijeku su provjere - kazala je Nataša Vitasović iz istarske policije.

Vezano uz navodno nestali dio novca pokušali smo kontaktirati i policajku koja je stradala u nesreći, ali bila je nedostupna.