Policajci svjedočili na suđenju glumcu iz Krim Tim 2: 'Dražić je postupao s figom u džepu...'

Leon Lučić, nekadašnji pripadnik policije, Andrija Vrhovac, bivši specijalac ATJ Lučko, te Darko Purgar, sjeli su jučer na optuženičku klupu ispred suca Općinskog suda u Gospiću Igora Njegovanovića. A iza njih još pet policajaca - svi svjedoci.

Naime, trojku s klupe terete da je od Marija Dražića iz Zaprešića htjela iznuditi 100.000 eura. Sve je krenulo s njegovim dolaskom u policiju gdje je prijavio da se boji za svoj život i kako je on žrtva iznude. Policajci, koji su svjedočili, radili su u PP Zaprešić i sudjelovali su direktno u akciji.

- Osobno sam vodio taj slučaj, - počeo je svoje svjedočenje Jure Ban, specijalist krim istrage, koji se na klupi za svjedoke pojavio s bilješkama govoreći kako mu trebaju jer je od samog događaja prošlo više od četiri godine i da se ne može sjetiti svih detalja. Sudac Igor Njegovanović mu je ipak rekao da bilješke ne može koristiti i da se mora osloniti na svoje sjećanje.

KArlovac: Leon Lučić vrijeđao i pljuvao prilikom privođenja | Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

Ban je na to ispričao kako je sve krenulo 7. siječnja kad se pojavio Mario Dražić, ispričao kako je ucijenjen, a nakon toga je potpisao da nikom ne smije reći ništa zbog tajnosti postupka. Policajac mu je savjetovao i da na svoj mobitel instalira aplikaciju za snimanje razgovora i da svaku prijetnju ucjenu proslijedi policiji što je Dražić i činio.

Gospić: Nastavak suđenja Leonu Lučiću za pokušaj iznude | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Mi smo dali sve od sebe, rekli smo mu da zove popodne jer su tada u službi mlađi policajci, i u toj smjeni su bili najbolji ljudi. Objasnili smo da spremamo i klopku, označili novčanice, njegovih je bilo tri po 200 kuna, označenih fluorescentim flomasterom, a ostatak je bilo lažan. Upute su bile da se navuče ucjenjivače na područje PP Zaprešić koja je to i zaprimila kao slučaj, a imali smo dogovor da se odjenu kolege kao radnici HEP-a, svi koji su ikad gledali filmove znaju da tako policija radi - kazao je Ban koji je u pauzama nadodao da u detalje neće ići jer se tiču samog policijskog posla te da on dvadeset godina radi bez mrlje u karijeri.

Klopka je bila dogovorena za 9. siječnja, pa se prebacila za dan kasnije, no zbog još uvijek nerazjašnjenog motiva ucijenjeni Dražić zove u PP Zaprešić gdje mu se na mobitel javio policijski službenik kriminalist, Ivan Majnarić.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

'Dražić je sa sobom poveo MMA borca'

- Rekao mi je da se mora naći sa ucjenjivačima u 11.15, i to kod Lučkog, a ja sam mu rekao ako ikako može odgoditi da to bude iza 12 jer se ekipa mora okupiti, a i svakako da proba ih navući da sastanak bude na području PP Zaprešić. Dva puta je zvao, a ja sam sve prenio kolegama, s napomenom da je situacija, ozbiljna - kazao je Majnarić.

Ignorirajući upute, Dražić se skupa s MMA borcem Markom Šintićem uputio na sastanak s ucjenjivačima, pa su se tako s jedne strane našli Leon Lučić, koji je dugo godina trenirao jiu-jitsu i slične borilačke vještine, te specijalac Andrija Vrhovac, no sad su se odlučili za vatreno oružje, a s druge strane su bili Šintić, zvan Đuzo, MMA borac, iznimne fizičke snage te ucijenjeni Dražić koji je također poznavaoc borilačkih vještina. U svemu je na kraju Lučić, iako je imao pištolj, izvukao deblji kraj, jer mu ga je Šintić oteo iz ruke, te mu zadao takve ozljede da je završio u induciranoj komi.

Na suđenju se nije moglo čuti zašto se Dražić predomislio i odlučio se braniti skupa s MMA borcem, ali odgovor na to pitanje je pokušao na to dati Josip Ban, koji je ustvrdio da je Dražić "postupao s figom u džepu cijelo vrijeme", a to temelji na sumnji jer je na mobitelu vidio poruku od Đuze, što je ujedno i nadimak od Marka Šintića, koji je i inače policiji poznat po mutnim poslovima, što bi značilo da je ucijenjeni unatoč savjetu policajca o tajnosti postupka ipak prekršio dogovor. Cijelo vrijeme nitko od optuženih nije imao primjedbe na svjedočenja nekad bivših kolega policajaca.