Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je, povodom saznanja o snimci koja je objavljena u emisiji RTL "Potraga", zatražilo provođenje izvida zbog naznaka sumnje na kazneno djelo iz članka 104. Kaznenog zakona, poručili su iz Županijskog državnog odvjetništva za Jutarnji list.

Radi se o kaznenom djelu mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjava. U tom članku zakona stoji da "Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina".

Kad je riječ o disciplinskoj odgovornosti, Jutarnji neslužbeno doznaje da bi se moglo raditi o nesavjesnom obavljanju posla, prekomjernoj i nesrazmjernoj uporabi sile i ponižavanju dostojanstva čovjeka prema kojem postupaju.