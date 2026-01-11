Policajka objavila eksplicitne fotke: 'Ovo je sramota za odoru'

Njujorška policija (NYPD) suočava se s neugodnim skandalom nakon što je otkriveno da je jedna od njihovih novakinja, 28-godišnja Dannah Battino, imala aktivan profil na platformi OnlyFans na kojem je objavljivala pornografski sadržaj. Slučaj je pokrenuo internu istragu, izazvao bijes među starijim kolegama i ponovno otvorio raspravu o granicama između privatnog života i profesionalne odgovornosti policijskih službenika, piše New York Post.

'Ovo je sramota za odoru'

Dannah Battino, koja je postala policajka u travnju 2025. godine i radi u 110. postaji u četvrti Elmhurst u Queensu, našla se pod istragom Ureda za unutarnju kontrolu.

Njezin profil na OnlyFansu, koji je vodila pod korisničkim imenima 'gainswbattino' i 'thatcoupleaftermidnight', sadržavao je desetke eksplicitnih fotografija i snimki na kojima je potpuno naga, često u intimnim pozama s drugom, neidentificiranom ženom.

Priča je eskalirala kada su njezine kolege počele međusobno dijeliti sporni materijal, nakon čega je Battino obrisala profil. Međutim, šteta je već bila učinjena. Reakcije unutar odjela bile su žestoke, a mnogi su zatražili njezino hitno otpuštanje.

​- Trebala bi odmah dobiti otkaz. U ovom odjelu nema mjesta za takvo što. Mi smo paravojna organizacija i moramo imati određene standarde da bismo bili policajci - rekao je jedan zgroženi izvor iz NYPD-a za New York Post.

Drugi kolega bio je jednako izravan.

​- Mora otići iz policije. Nije joj mjesto na ovom poslu - dodao je.

Foto: Facebook

Dva su ključna problema

Kao policajka na standardnom dvogodišnjem probnom roku, Battino je posebno ranjiva. Može biti otpuštena zbog "ponašanja neprimjerenog za službenu osobu", što je široko definirana kategorija koja odjelu daje veliku diskreciju.

Međutim, puno veći problem mogla bi biti financijska strana priče. Svi kandidati za posao u njujorškoj policiji moraju ispuniti obrazac u kojem navode sve izvore prihoda. Platforma OnlyFans omogućuje autorima zaradu od nekoliko tisuća dolara tjedno putem pretplata i napojnica. Početna plaća policajca novaka u NYPD-u iznosi 60.884 dolara godišnje, što je znatno manje od potencijalne zarade na toj platformi. Ako Battino nije prijavila prihode s OnlyFansa, to bi mogao biti dovoljan razlog za otkaz.

​- Neprijavljivanje svih načina na koje ste zarađivali novac može biti dovoljan razlog za otkaz. Bio bih šokiran da nije zaradila ni dolara - pojasnio je umirovljeni visoki policijski dužnosnik.

Slučaj je pokrenuo i neugodna pitanja o učinkovitosti postupka provjere kandidata. Izvori navode da je Battino, bivša hitna medicinska tehničarka, navodno kreirala profil prije nego što se pridružila policiji.

Postavlja se pitanje kako njezin profil nije otkriven tijekom detaljnih pozadinskih provjera, koje uključuju i pregled društvenih mreža.

​- Ako smo mi to mogli pronaći, zašto nisu istražitelji? Nije trebala ni proći selekciju. Trebala je biti diskvalificirana samo zbog toga - zapitao se jedan od njezinih kolega.

Foto: Facebook

Sindikat: 'To je njezina privatna stvar'

Iako je većina kolega osudila njezin postupak, policijski sindikat stao je u obranu mlade policajke. Patrick Hendry, predsjednik Udruge policajaca (Police Benevolent Association), tvrdi da je ključno pitanje je li prekršila zakon.

​- Ako nije učinila ništa protuzakonito ili nešto što utječe na njezinu sposobnost obavljanja dužnosti, onda se to ne tiče nikoga osim nje same. Sramotno je da se njezini osobni podaci iznose u javnost - izjavio je Hendry.

