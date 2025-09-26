U trgovinama nema jaja: U velikim centrima police su sve praznije: Evo o čemu se radi!

Traje to zadnjih tjedan dana pa i više. Ujutro ih još nekako uspijem kupiti, ali poslijepodne ih već nije bilo u dva centra koje sam obišla. Primijetila sam i da su 20 posto skuplja, priča Zagrepčanka o nestašici jaja u Hrvatskoj.

Novinari 24sata obišli su nekoliko trgovačkih lanaca poput Lidla, Kauflanda, Špara, Bose pa čak i jedan Lidl u Slavonskom Brodu, a provjerili smo i online ponudu Konzuma.

'To je to što imamo, neće ih biti više danas'

Prazne police u nekim trgovinama zabrinule su građane, drugi se žale da nema domaćih. U trgovačkim lancima u kojima smo bili police s jajima doista su poluprazne, a prodavači su nam u nekim od trgovina rekli da je to sve što imaju, odnosno da nemaju više jaja na zalihama.

- Dostavu jaja imamo jednom tjedno. Prije smo ih imali jednom dnevno. Ovo je to što imamo od jaja. To što vidite na policama. Neće ih biti danas više uopće - tvrde.

Kupci, zato, kupuju sve što nađu.

- Kaj je to to? Nema više jaja? Uzet ćemo onda više sad odjednom. Ne znam što ćemo sutra, ako ih danas više nema - kazao nam je jedan kupac.

I ostali su bili zabrinuti.

- Jaja su nam neka prehrambena osnova. Jedemo ih svaki dan doma. Malo nas ovo sve doma zabrinjava. Hodamo po dućanima i tražimo ih. Žale nam se i susjedi da ih ni oni ne pronalaze u dućanima - kazao nam je drugi kupac.

Foto: Čitatelj 24sata

Stručnjaci nisu zabrinuti

Profesor Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu za RTL je objasnio da je riječ o uobičajenom ciklusu te da će jaja biti dovoljno, posebno kada su najtraženija - u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.

Foto: Čitatelj 24sata

- Možda u nekim trgovinama u određenom momentu nedostaje jaja, no ti dućani odlučili su prodavati jaja isključivo iz slobodnog uzgoja, a ne iz obogaćenih kavaza. S obzirom na to da trenutačna situacija u Hrvatskoj takva kakva je - jata iz slobodnog uzgoja zaražena su nam salmonelom, moguće je da u određenom momentu i postoji određeni nedostatak - govori profesor. No, dodaje da jaja generalno ima i bit će ih sve više.

- Trenutačno se useljavaju nove pilenke. U našem pokusnom objektu se kroz tri-četiri tjedna očekuje ponovno njihov pronesak - kaže Janječić.

Salomena i remont u proizvodnji

"Jedan od najvećih proizvođača konzumnih jaja upravo je ušao u remont u proizvodnji (broj nesilica smanjen za 200.000 komada). Uz tehnologiju proizvodnje konzumnih jaja u RH, pojavila se i bolest nesilica (salmonela) kod proizvođača koji pokriva tržište s nešto manje od 10 posto konzumnih jaja, kao i požar koji je izbio na farmi nesilica u Zadarskoj županiji", navodi se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede objavljenom prije šest dana.

Mali proizvođač jaja iz Vinjerca pokraj Zadra u peradarstvu je gotovo trideset godina i kaže da sada ima više posla.

"Oni veliki koji su dovozili na veleprodajna mjesta, oni su dovozili jednom ili dva puta tjedno, a desilo se da sada ne dolaze. Ne sjećam se da je ovako falilo, kao sada", rekao je za HRT proizvođač jaja Grgo Knežević.