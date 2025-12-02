Policija bi trebala goniti sve koji su širili lažne vijesti i mržnju o nekom 'napadu' na časnu sestru

Čim je objavljena prva vijest o tome da je časna sestra osvanula u zagrebačkoj bolnici s ubodnim ranama, gotovo istog trenutka pokrenuta je lavina dezinformacija, laži, podvala i medijskih huškanja.

"Zlo je u našem dvorištu", odzvanjalo je s društvenih mreža. Velimir Bujanec, voditelj Bujice, pozivao se čak na izvore u MUP-u koji su navodno potvrdili da je napadač stranac koji je tijekom napada nožem izvikivao "Allahu akbar". Željka Markić pisala je o tome da je "muškarac i migrant izbo časnu sestru nožem u javnosti". Lažne vijesti došle su čak i do slovenskih medija, a forumi i društvene mreže optuživali su hrvatske medije da namjerno zataškavaju taj događaj i ne žele pisati o okolnostima navodnog, vjerski motiviranog napada.

Nisu se čekale službene potvrde i konačni rezultat policijske istrage.

Oglasila se čak i hrvatska Vlada kako bi izrazila podršku navodno napadnutoj časnoj sestri.

Laži i teorije zavjere širile su se društvenim mrežama, sve dok policija nije otkrila da je časna sestra sama sebi nanijela ubodne rane.

Nema napadača

Nije bilo nikakvog "Afganistanca", nitko nije vikao "Allahu akbar", nitko nije napao časnu sestru. Ona je kupila nož i nanijela si ubodne rane, pa to prijavila kao napad.

Što stoji iza takvog čina, još će se istraživati.

Ali otkrivene činjenice očito se ne uklapaju u sveopću histeriju koju su neki desničari i teoretičari zavjere kreirali u javnom prostoru i potencirali i napuhavali razmjere tog događaja.

Jer nije bila bitna časna sestra, kao što im nije bila bitna istina.

Rasizam i šovinizam

Bitno je bilo iskoristiti slučaj "probodene" časne sestre u jednom zagrebačkom kvartu za širenje ksenofobije, rasizma i šovinizma, kao i za potenciranje netrpeljivosti i mržnje prema strancima i ljudima druge vjere i boje kože.

Takva histerija širila se, nažalost, i za manje stvari u ovom društvu, gdje su se izmišljale optužbe na račun stranaca i širio neosnovani i iracionalni strah od svih drugih i drugačijih, a navodni napad na časnu sestru mogao je dovesti do ozbiljnih posljedica u društvu, naročito u današnjem trenutku i okolnostima.

Koliko je ta atmosfera uhvatila korijena svjedoči i činjenica da se čak i sada kad je policija objavila rezultate svoje istrage, na društvenim mrežama odbijaju se prihvatiti ti nalazi.

Jer se ne uklapaju u teorije zavjere i ideološke postavke govora mržnje koji je sazdan na ovom bizarnom incidentu. Lakše je mrziti, nego razumjeti.

Povjerenje u institucije

Tu se ponovno pokazala važnost povjerenja u službene izvore i tradicionalne medije, a ne u huškače i provokatore koji koriste svaku, pa i najmanju priliku, da kreiraju ozračje straha i mržnje.

Oni su postali neusporedivo većom prijetnjom javnoj sigurnosti, hrvatskom društvu i građanima od tobožnjih stranaca s lošim namjerama.

Policija je najavila podnošenje kaznene prijave protiv časne sestre zbog lažnog prijavljivanja napada, ali važnije od toga, policija bi trebala pokrenuti kazneni postupak protiv svih onih koji su širili lažne vijesti i uznemiravali javnost, koristeći društvene mreže za obmanjivanje i uzbunjivanje građana.

Takvo postupanje moglo bi, barem dijelom i nakratko, obuzdati teoretičare zavjere i sve hijene koje parazitiraju na lažnim vijestima i koriste ih za promociju svoje političke ili ideološke agende.