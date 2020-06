'Policija će riješiti svaki poziv na nasilje i etničku netrpeljivost'

Ja sam u posljednje vrijeme u nekoliko javnih istupa vrlo odlučno kazao da hrvatska policija ne postupa brutalno prema bilo kome. Hrvatska policija čuva hrvatsku granicu. kaže ministar

<p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović </strong>u petak je izjavio da je policija pokrenula istragu vezano za transparent u zagrebačkoj Kustošiji kojim se vrijeđaju srpske majke i djeca, ističući da će policija "riješiti" svaki poziv na nasilje i etničku netrpeljivost.</p><p>Božinović je u Prelogu, gdje je nazočio otvorenju Sportskih igara mladih, novinarima komentirao navijački transparent koji je jučer osvanuo u Zagrebu s uvredljivim natpisima prema srpskim ženama i djeci.</p><p>Izrazio je uvjerenje da je policija pokrenula istragu i da će riješiti ovaj slučaj, kao i svaki "koji poziva na nasilje i etničku netrpeljivost i u to ne treba ni malo sumnjati”.</p><h2>Od jutros su svi vrlo angažirani na ovom slučaju</h2><p>Naglasio je kako su od jutros "svi vrlo aktivno angažirani na tom slučaju”.</p><p>Na pitanje jesu li identificirani počinitelji, Božinović je rekao kako je policija jedna od institucija koja "vrlo promptno, možda i najbrže od svih izvješćuje javnost o svemu što se radi, ali naravno da se to radi u trenutku kada budu mogli podijeliti s javnošću informacije koje budu mogli”.</p><p>Božinović je komentirao i prozivke o navodnoj policijskoj brutalnosti prema migrantima na granici.</p><h2>Hrvatska policija prema nikome ne postupa brutalno</h2><p>"Ja sam u posljednje vrijeme u nekoliko javnih istupa vrlo odlučno kazao da hrvatska policija ne postupa brutalno prema bilo kome. Hrvatska policija čuva hrvatsku granicu, sprječava ilegalne ulaske”, istaknuo je ministar.</p><p>Dodao je kako oni koji plasiraju takve navode, uključujući "onaj gdje su navodno hrvatski policajci migrantima crtali crvene križeve na tjemenu i to na prvi dan Ramazana”, ne misle dobro ni migrantima niti Republici Hrvatskoj.</p><p>"U svakom slučaju, naša poruka je da ćemo poštivati zakone, da ćemo poštivat nacionalno zakonodavstvo, europsko zakonodavstvo i nikad nas nitko neće spriječiti da štitimo hrvatsku granicu od ilegalnih prijelaza, bez obzira odakle svi ti pritisci mogli dolaziti”, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova.</p>