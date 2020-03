Policija čuvala lijes. Obitelj ugostitelja: Mogli su ga spasiti

Anton Nino Kernjus (71) iz Brtonigle prva je žrtva koronavirusa u Hrvatskoj. Umro je u srijedu ujutro nešto iza 4 sata u strašnom hropcu pred očima bespomoćnih liječnika koji su došli dva dana prekasno.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kety Visintin, snaha preminulog, kaže da preminuli uopće nije bio pod zdravstvenim nadzorom kako tvrdi istarski stožer.

- Nino nije imao nikakvu mjeru niti išta da je pod zdravstvenim nadzorom. Ne znam zašto oni govore da je bio u samoizolaciji zbog kontakta s moguće zaraženim ljudima. On je bio normalan i zdrav čovjek kao ja i vi. Da bi netko bio pod takvim zdravstvenim nadzorom onda su trebali dati nekakav papir za to a toga nema. Ljudi koji dolaze iz Italije koji su s takvim simptomima i pod sumnjom kod sebe imaju nešto napisano i potpisano. On nije imao ništa od liječnika. Da je i nešto bilo sumnjivo on bi zatvorio konobu i ne bi niti radio. On je radio do zadnjeg dana do kada se moglo. U subotu su još radili do šest sati popodne kao i svi ostali – pojašnjava snaha preminulog.

Nino u nedjelju nije radio i uvečer je osjetio neku slabost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako nam priča njegova snaha, u nedjelju uvečer, Nino nije bio baš dobre volje, a temperaturu nije imao. Dobio ju je tek u ponedjeljak. Sam je zvao svog liječnika, a potom i liječnika epidemiologa kojeg je poznavao jer je kod njega uvijek odlazio po sanitarna uvjerenja zbog posla. Epidemiolog mu je rekao da ne treba odmah paničariti i da to može biti obična gripica. U utorak ujutro temperatura je Ninu još bila povišena. Opet je nazvao epidemiologa u Umagu. Liječnik iz Umaga mu je rekao da će netko doći po njega da ga voze u Pulu zbog uzimanja brisa tako da mu je supruga već bila pripremila torbu i sve za bolnicu.

- Nisu došli - kaže Ketty Visintin Kaže kako su liječnici opet javili da nemaju kako doći.

Prolazili su sati. Opet su se javili da će netko doći uzeti bris kod njega doma između dva i tri popodne. Na kraju su se u to vrijeme, kada su trebali doći, opet javili da ne mogu doći te da će doći sljedeći dan, u srijedu. To popodne temperatura se Ninu spustila nešto malo, na 37 stupnjeva, ali je već teško disao. Predvečer mu se temperatura povisila. Sve vrijeme je ležao u krevetu. Supruga Alma mu je davala lijek za temperaturu. Oko jedan u noći na srijedu temperatura mu je opet bila visoka. Bilo mu je sve gore i gore. Oko tri sata Nino je i dalje imao visoku temperaturu. Teško je disao. Počeo je buncati. Uplašili smo se. Ja sam zvala Hitnu i odmah sam liječnicima Hitne rekla da sumnjam na korona virus i da smo bili već u kontaktu s epidemiologom koji je trebao doći uzeti bris zbog testiranja. S Hitne su me prije svega pitali da li pacijent može hodati i da li bi ga mi mogli odvesti negdje. Rekla sam im da on nije dobro i da bi trebali doći jer da ih ne trebamo, ne bi ih niti zvali. Hitnoj je trebalo sat vremena da dođu iz Umaga do Brtonigle. Inače im treba 10-ak minuta za tu razdaljinu. Hitna je došla oko 4 ujutro. Nino je već bio jako loše. Pokušali su ga spasiti, međutim, bilo je kasno - priča drhtavim glasom snaha prve žrtve korona virusa u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Obitelj je ogorčena. Neshvatljivo im je da u ovoj tragediji ljudi iz zdravstva pravdaju sebe.

- Desila se tragedija i to više nitko i ništa ne može povratiti, ali sada govoriti da je on bio u izolaciji te da nije htio ići u bolnicu... On nije bio u nikakvoj izolaciji. Još jedan apsurd u svemu tome je tj. znači, Nino je umro nešto iza 4 sata ujutro, a epidemiolog je došao po bris oko 10 sati i onda su to izgubili ili kako kažu kontaminirali - govori snaha i dodaje: “Nama su tek danas ujutro javili da je taj nalaz pozitivan na korona virus. Nakon toga su opet javili da će napraviti obdukciju jer oni ne vjeruju da je on umro samo od korona virusa te da je on sigurno imao još nešto drugo pa da se to zakompliciralo: ”Mislim da se ovdje nešto zataškava. Pa mi smo odmah, čim je još u ponedjeljak Nino imao temperaturu s osjećajem slabosti i teškog disanja, posumnjali na korona virus. Ja ništa ne kažem niti ikoga krivim, ali, Nino i da je stigao do bolnice, možda bi umro.”

Krunoslav Capak iz HZJZ-a za Dnevnik Nove TV rekao je kako bi nalaz obdukcije trebao stići kasno navečer ili sutra ujutro.

Komentirao je kako se u Hrvatskoj obdukcija kod ovakve zaraze može raditi na samo jednom mjestu, a inače iz europskog udruženja patologa rekli su da je preporuka da se ne rade obdukcije u ovim uvjetima zaraze.

Pogrebno vozilo s lijesom preminulog ugostitelja Kernjusa na umaškom groblju čuvala je policija.

Vijest o smrti Nina u Istri, Hrvatskoj pa i šire je odjeknula s nevjericom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svi koji su ga poznavali slažu se u jednom: Bio je ljudina. Prijatelj. Fantastičan u svakom pogledu. Virtuoz na roštilju i u kuhinji. Ljudi su ga obožavali. Još dok je radio kao šef kuhinje u jednom porečkom hotelu bio je kulinarski majstor koji je iz dana u dan osim turista uveseljavao i radne kolege pripremajući im katkad i najegzotičnija jela od kojih im je padao “mrak“ na oči. Zato je kasnije i imao toliko gostiju u svojoj konobi “Astarea“ u Brtonigli u koju su rado svraćali ljudi iz cijele Europe. Uvijek je bio ljubazan prema svakom gostu ma tko on bio, diplomat, netko iz Vlade ili ribar. Za svakoga je našao vrijeme da mu se osmjehne, potapša po ramenu i da ga zagrli, kako na dolasku tako i na odlasku. Svi su mu se zbog njegova blagog osmijeha, tihog glasa, lijepe riječi i nadasve odlične kuhinje rado vraćali i klanjali.

Paralelno uz vijest o njegovoj smrti, i nalazu pozitivnom na korona virus, počelo se spominjati i ime poznatog umaškog vinara koji je zaražen koronom, i liječi se u OB Pula, baš kao i njegova supruga te njegova majka.

Vinaru je početkom mjeseca umro otac, i 7. ožujka (tada na snazi nisu bile nikakve restriktivne mjere) je na očev sprovod došao golem broj ljudi, s obzirom da se radi o obitelji poznatoj u cijeloj Istri. Oni tada još nisu znali da su zaraženi, a restriktivne mjere, po kojima na ukop može doći samo uža obitelj, stupile su na snagu tek kasnije. Muškarac iz okolice Umaga koji je bio na sprovodu, zajedno s drugim članovima svoje obitelji, kaže kako je trenutno u samoizolaciji i nije mu svejedno, osobito zbog starijih članova obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U srijedu nam je obitelj pokojnika javila da su pozitivni na korona virus, a do tada smo svi slušali neke neprovjerene priče. Ja sam odmah liječnicima prijavio da sam bio na sprovodu, baš kao i moji roditelji. Određeno nam je da do subote, kada ističe dva tjedna od dana sprovoda, budemo u samoizolaciji i mjerimo temperaturu. U slučaju pogoršanja zdravlja odmah moramo zvati liječnike – priča nam ovaj muškarac, dodajući da je na sprovodu bilo između 200 i 300 ljudi.

Prema njegovim saznanjima, i s obzirom da je riječ o maloj sredini gdje su svi u međusobnoj komunikaciji telefonom ili preko društvenih mreža, nitko od ljudi koji su bili na sprovodu za sada nema simptome bolesti.

Vinara koji je zaražen koronom dobili smo u pulskoj bolnici

- Odradio sam sve sa infektolozima i epidemiolozima, onako kako zakon nalaže. U bolnici smo ja, supruga i moja mama, a ostatak obitelji je u samoizolaciji – rekao nam je vinar vidno potresen zbog svega što se događa.

Sin i supruga ugostitelja su pozitivni

Ivan Kernjus, sin preminulog ugostitelja, za Index je rekao da su njegovi majka i brat pozitivni na koronavirus, dok on nije. Kaže i da oni sad moraju u Pulu.

Iz Stožera civilne zaštite saznajemo da je od sedamnaest uzetih uzoraka brisa s područja Istarske županije, a koji su bili upućeni u Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", pet pozitivnih i dvanaest negativnih na koronavirus (COVID-19).

Od pet pozitivnih, u četiri slučajeva radi se o neposrednom kontaktu s već potvrđenom osobom, a kod jednog slučaja radi se o osobi koja je boravila na području Italije.