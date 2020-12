Prije 12 dana pisali smo o obiteljskom domu za starije Exclusive, nakon što je bivša djelatnica V.S. objavila uznemirujuće fotografiju na kojoj jedna od štićenica leži u svojim fekalijama, vezana za krevet.

Kad smo otišli provjeriti o čemu je riječ, nabasali smo na još jednu priču iz doma, onu o Antunu Tomiću i njegovoj navodnoj otmici.

Podsjetimo, Antun Tomić ima sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju s Dubravkom Obradovićem zvanim Dudo. Nakon zdravstvenih komplikacija, Dudo je smjestio Antuna u već spomenuti dom jer mu je trebala medicinska skrb, a dom je svega desetak minuta od Dudine kuće. No nakon što je krenuo drugi val pandemije koronavirusa, vlasnici su odbijali dati Antunu telefon kad bi Dudo ili netko iz obitelji zvao. Dudo je shvatio što se događa, pa je jednu večer, kad je znao da vlasnika neće biti u domu, platio sanitet i izvukao Antuna iz doma. Vlasnici Dijana i Zdravko Pavičić Ćupo su protiv njega digli kaznenu prijavu zbog navodne otmice. U telefonskom razgovoru Dijana nam je tada rekla da je Antun kod Dude dok se ne završi istraga:

- Tamo je dok se istraga ne završi. On nije otišao samovoljno nego je otet iz doma. U dogovoru s M.C. organizirana je otmica.

Kontaktirali smo PU Sisačko-moslavačku otkud su nam rekli da nema elemenata kaznenog djela, odnosno da Dudo nije oteo Tončeka. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

- Nastavno na zaprimljeni upit o prijavi za otmicu Antuna Tomića, za koju vlasnici Doma, Dijana i Zdravko, tvrde da su podigli protiv gospodina Dubravka Obradovića, obavještavamo Vas da je ova Policijska uprava, početkom mjeseca studenoga ove godine, temeljem zaprimljene dojave u odnosu na sporni događaju u Domu za starije Exclusiv u mjestu Mošćenica, provodila kriminalističko istraživanje kojom prilikom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela za koje progon pokreće po službenoj dužnosti ili prekršaja.

Nazvali smo Dudu i Dijanu za komentar.

- Mi smo znali da će to tako biti jer smo mi to sve napravili u dogovoru s odvjetnikom, ništa mimo zakona. Očekivali smo da će oni dići kaznenu prijavu pa sam ja odmah nazvao policiju, čim smo izvukli Antuna i obavijestili ih da će od sad Antun biti kod nas, da je sam rekao da to želi i da više neće biti u domu. Bio sam spreman na kaznenu prijavu jer sam znao da će reći da sam ga oteo - rekao je Dudo i dodao da su se upravo vratili doma s pregleda i da je Antun dobro i da od jutra zbija šale.

Dijana nije znala da je policija zaključila da nema elemenata kaznenog djela i najavila je daljnju borbu.

- Nas policija nije obavijestila. Ako oni smatraju da nema osnova za otmicu onda O.K. Ja sam uzela odvjetnika pa ćemo dalje vidjeti. Nisam ni znala jer nam nitko nije javio. Tako svatko može doći u dom i odvesti svih 10 korisnika i nikom ništa - rekla nam je Dijana i dodala da nema drugih komentara.