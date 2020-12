Priča o domu u Mošćenici je sve nevjerojatnija. Uz vezanje, tu je lažna otmica i podizanje penzije

UŽAS U DOMU Uz međusobno optuživanje za vezanje i zanemarivanje, tu je i navodna otmica. Inspekcija nije našla gotovo ništa, a svjedočanstva govore suprotno...

<p>Priča o Obiteljskom domu za starije Exclusive u Mošćenici postaje sve nevjerojatnija. Nakon užasnih fotografija na kojima je starija gospođa u dva navrata vezana za krevet u Obiteljskom domu za starije i nemoćne Exclusive, u dom je u četvrtak stigla inspekcija. Dvoje inspektora razgovaralo je s vlasnicima i štićenicima. U izvješću kojeg je vlasnica <strong>Dijana Pavičić </strong>poslala redakciji 24 sata stoji da su štićenici izjavili da im je 'kao u hotelu' te da je bivša djelatnica V.S. bila 'agresivna, nepristupačna, osorna i gruba'.</p><p>Štićenica koja je na fotografijama boluje od demencije, a izjavila je da ju je dva puta vezala mlađa osoba koja nema veze s domom. Utvrdili su također da ne postoji matična knjiga štićenika, nego da se sva evidencija vodi u bilježnici A4 formata te da osim vlasnika, trenutno u domu radi još jedna zaposlenica koja nema položen tečaj za njegovateljicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nazvali smo V.S. za komentar na izjave štićenika da je ona ta koja je bila problem. V.S. nije iznenađena nalazima inspekcije. Kaže da ju od jučer maltretira obitelj vlasnika i da su ju bivše djelatnice upozorile da inspekcija neće naći ništa.</p><p> - Ja sam sa svima bila na 'dobar dan', pitala bi ih kako su i obavila što sam morala. Razgovarala sam s tom gospođom koju sam fotografirala. Ali mislim da nisam jedina, vidite da je izašla i druga fotografija gospođe vezane u pidžami koja je slikana puno prije. A gospodin me uporno učio vezati - rekla nam je i dodala da su se vlasnici stalno hvalili da imaju ujake, ujne i stričeve u Socijalnoj, Inspekciji i Gradu te da je prilikom jedne inspekcije morala biti zaključana u vešeraju jer nije bila prijavljena. </p><p>Zamolili smo ju da nam opiše kako ju je vlasnik, <strong>Zdravko Pavičić Ćupo</strong> navodno učio vezati.</p><p> - Gospodin vlasnik me doveo do kreveta i tražio je da posjednem gospođu iz kolica na krevet i ja sam to napravila. Onda je on uzeo najprije stari zavoj smeđi i pokazivao mi na koji način se veže, no međutim to meni nije uspjelo jer nisam to nikad radila. Ona je izmigoljila van pa se on počeo derati na mene da se to ne smije događati. Kasnije, kad ju je trebalo staviti u kolica, opet mi je to počeo pokazivati. Inače, dom ima dvoja kolica, jedna su privatna kolica od gospođe s kateterom, a druga, strgana, od doma. Gospođa mi je iskliznula pored stola, ja sam ga zvala pa je on došao i pokazivao mi kako se veže za kolica. Svaki put nakon toga sam ju zvala jer ja to ne znam napraviti, nikad nisam morala nikoga vezati. On je bio taj koji ju je stalno vezivao. Zadnji put, taj koji sam ju slikala, on ju je vezao konopcem tim mornarskim čvorovima, okruglim. Ova kolica na koju su ju vezali, to su bila kolica od doma koja su bila strgana. Nogari su bili zalijepljeni teškim selotejpom, nije bilo podloška za stopala. Pred kraj je nogare sam strgao i bacio po sobi jer se gospođa htjela izmigoljiti iz kolica. To su jedina kolica koja dom ima. Kad god bi došla inspekcija, oni bi postavili dvije gospođe koje imaju hajdemo reći povlašteni tretman i onda bi ih vlasnik uvijek stiskao rukom za rame kad bi nešto trebale reći - govori nam <strong>V.S.</strong> i dodaje da se radi o dvije gospođe koje su u četvrtak razgovarale i s nama. </p><p>I zaista, <strong>Zdravko Pavičić</strong> ih je obje stiskao za rame i u četvrtak kad su pričale s nama, a <strong>Dijana Pavičić</strong> je jednoj dobacila da 'se ne brine jer joj neće oduzeti cigarete.' Svjedočanstva drugih djelatnica, bivših štićenika i njihovih obitelji govore suprotno od nalaza inspekcije. Kontaktirali smo još jednu bivšu djelatnicu koja je u domu radila od veljače do rujna, a V.S. nikad nije upoznala jer je otišla prije njenog zaposlenja. </p><p>- Iskreno, ja sam se jako često sukobljavala s njima jer su tjerali svoje, uključujući i medikaciju gdje je Dijana zahtijevala da im dajem drugačiju terapiju od one propisane. Kasnije bi mi štićenici rekli da je ona to odrađivala sama nakon mene. Gledajte, da je tamo tako dobro, ja bih još uvijek tamo radila. Dok sam tamo radila, inzistirali su s tim idejama da se korisnike treba vezati. Naravno da ih se ne treba vezati, za to moraju postojati opravdani razlozi. Ovo što su oni radili, to nije bilo opravdano. Mi nismo dali na korisnike i zato smo se svađale s vlasnicima. Istina je da ih je Dijana zanemarivala jer je meni rekla 'Ja vas za to plaćam i to odradite, što se ja imam s time prljati, meni se to gadi'. Nakon njene smjene su me dočekivali prljavi nepočešljani korisnici - govori nam <strong>bivša djelatnica </strong>i dodaje da je ona odradila svoj otkazni rok i otišla. </p><p>Sve što su nam do sada rekla bivše djelatnice stoji i u kaznenoj prijavi protiv vlasnika koju je podigla jedna od bivših djelatnica.</p><p><strong>Neobičan slučaj Antuna Tomića</strong></p><p>Među štićenicima koje je nalazila nepresvučene i zanemarene je bio i <strong>Antun Tomić</strong>, o čijoj smo navodnoj otmici već pisali. Njega smo zatekli u domu <strong>Dubravka Obradovića</strong> s kojim ima ugovor o doživotnom uzdržavanju. Popričali smo s <strong>Antunom Tomićem</strong> koji nam je rekao da se ne želi vratiti u dom.</p><p> - U onaj dom ne želim. Tamo mi je bilo užasno, nisu pazili na mene, krali su mi stvari. Znate li vi kako je to pokopati djecu? Ja sam sam, nemam ni mame ni tate ni djece. Imam samo Dudu. Ja imam 85 godina i ako mi Bog da još par, to je to. Što ću ja više? Gdje ću? Ovdje sam došao i napokon sam našao svoj mir - počinje <strong>Antun, </strong>koji je s Dubravkom sklopio ugovor nakon što su mu umrla oba sina i žena. <strong>Dubravko </strong>je dugogodišnji obiteljski prijatelj i <strong>Antunu</strong> je to bila jedina logična opcija kad mu je zdravlje počelo odlaziti.</p><p>Pitali smo ga i kako mu je bilo u domu.</p><p> - Nikad nisam više tableta pio kao tamo. Nekad nisam dobio jesti.</p><p>Zašto niste dobili jesti?</p><p>- Ne znam. Nisu mi dali kad sam duže spavao - govori nam<strong> Tomić</strong>. </p><p>O ovome smo pitali i V.S. koja nam je rekla da je sama kupovala mandarine i slatko jer nisu imali međuobroke, a ni zanimaciju, pa im je uz mandarine puštala i glazbu i plesala s njima. No vratimo se na slučaj <strong>Antuna Tomića</strong>. Dubravko kaže da su Dijana i Zdravko govorili da ga Antun ne želi vidjeti, a Antunu da Dubravka više nije briga za njega. Dudo nam je ustupio i snimku poziva između njegove žene <strong>Katarine </strong>i vlasnika doma <strong>Zdravka Pavičića Ćupe.</strong></p><p>- Hej, dobar dan, dobar dan, Kate je, Katarina Obradović. Trebala bih Tončeka, Antuna Tomića, ako mogu dobiti malo na telefon da čujem kako je - započinje poziv. </p><p>- Ne možete ga dobiti, vi više s njima nemate ništa.</p><p>A tko je to, oprostite, tko je to?</p><p> - Ćupo je na telefonu.</p><p>Koji Ćupo?</p><p> - Ćupo, vlasnik doma. </p><p>Ajme oprostite, a što je bilo, zašto vi kažete da...?</p><p> - 'Đenja, đenja!</p><p><strong>Filmska akcija</strong></p><p><strong>Dubravko</strong> kaže da su im nakon toga zabranili i pozive u dom, a kad se Dudo raspitivao o Anti, djelatnice su mu rekle da živi u užasnim uvjetima, da mu se oduzimaju paketi i da ne dobiva uvijek jesti. Zbog toga je Dudo skovao plan. Platio je sanitetu da ode po Antu i tako ga je izvukao iz doma. Dubravko je svu dokumentaciju predao policiji i DORH-u. Suočili smo vlasnicu <strong>Dijanu</strong> s Dubravkovom i Antunovom stranom priče.</p><p> - Tamo je dok se istraga ne završi. On nije otišao samovoljno nego je otet iz doma. U dogovoru s M.C. organizirana je otmica. Znači mene nema u domu, odvodi se čovjek iz doma, mene nitko ne obavještava, policija se zove kad su oni već otišli. Djelatnica M. kupi njegove lijekove, kupi njegove stvari, kupi njegovu kompletnu dokumentaciju, sve stavlja u vrećicu i daje bez da se mene obavještava. Korisnici viču u domu da se zove policija, oni ciljano uzimaju baš njega, dakle u domu su tri čovjeka, a oni uzimaju njega. Kad su već otišli, tek onda me nazvala, to je sigurno već pola sata nakon - započinje <strong>Dijana. </strong></p><p>Istu priču nam je ispričala i u četvrtak, kad smo bili ispred doma. Tad je rekla da su nepoznati ljudi gurnuli jednu od štićenica s kojom smo razgovarali, a ona je to s terase potvrdila. No 5 minuta i 14 sekundi nakon govori da su gurnuli gospođu koja je na objavljenim fotografijama vezana. </p><p>No to nisu bili nepoznati ljudi, niti se radilo o otmici. <strong>Dubravko Obradović </strong>je nakon niza neuspjelih pokušaja, dan prije, 5. studenog, napokon dobio <strong>Antuna </strong>na telefon, kad vlasnika nije bilo u domu. Pitao ga je želi li ostati u domu ili biti s njim. Antun je rekao da želi biti s Dudom. Sutradan je Dijana završila na testiranju na koronavirus, a Dudo je, kad je to čuo, otišao u sanitet i ispričao im sve što se dogodilo i po koga trebaju doći. Pokazao nam je čak i račun na temelju kojeg je platio sanitet. </p><p> - To je sve počelo kad je krenula pandemija i kad su zatvorili domove. Mi nismo smjeli doći do svog člana obitelji. Smjestili su ga na kat iako je nepokretan pa nije mogao izlaziti u dvorište. Kupili smo mu i kolica koja su mu oni na kraju uzeli davali ih drugim korisnicima. Nakon ovog poziva smo saznali da je Dijana dovela javnog bilježnika i odvjetnicu u dom i da je Dijana napisala punomoć po kojoj ima pravo na Antunovu mirovinu - priča nam <strong>Dudo</strong> i pokazuje punomoć.</p><p>Nazvali smo odvjetnicu koja nam je potvrdila da je bila u domu jer je trebala pokrenuti postupak raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju te da je punomoć bila u nadležnosti javnog bilježnika koji je također bio tamo. Raskid ugovora je poništen nakon što je dobila ovjerenu izjavu Antuna Tomića da ne želi biti u domu nego kod Dubravka.</p><p>On nam je pak ustupio bankovne izvode <strong>Ante Tomića</strong> koji pokazuju da je Dijana digla oko 6 tisuća kuna u kešu s Antunovog računa, bez objašnjenja za što ih podiže.</p><p>No tu ne staje ova priča. Antun je iz doma izašao 6. studenog, a među njegovim dokumentima nisu bile ni osobna iskaznica ni bankovna kartica. Dudo je nazvao policiju, a ta dva dokumenta je dobio 20. studenog.</p><p>Pitali smo Dijanu zašto je odugovlačila s vraćanjem osobne i kartice.</p><p> - Nisam odugovlačila, bila sam u samoizolaciji do 26. 11. i policija mi je rekla da ih vratim kad izađem - odgovorila je. </p><p>No to ne objašnjava zašto su osobna i kartica bile kod nje doma, a ne u domu među ostalom dokumentacijom. I to nije sve. Tjedan dana nakon što su ga izvukli iz doma, Dudo i njegova žena su otišli u ljekarnu po Antunove lijekove i pelene. Rekli su ljekarnici da im to pripremi pa će doći po to. Dubravko je po dogovoru, 18. studenog došao u ljekarnu, no tamo su mu rekli da su ih 16. studenog već dali Dijani, iako nije imala njegovu zdravstvenu knjižicu i iako je Tomić izašao iz njenog doma. Pitali smo Dijanu je li to zaista napravila.<br/> - Jesam ali sad da Vam objasnim zašto. Jesam, ja sam to podigla jer kad je Tomić bio u domu, ja sam njemu morala davati tuđe pelene jer se često to moralo mijenjati i onda sam otišla po njegove da vratim korisnicima koji su još u domu - objašnjava nam. </p><p>Nakon toga nam je poklopila. No Dudo je zbog Antuna krenuo istraživati što se to točno događa. Uz opsežnu dokumentaciju koju nam je ustupio, pokazao nam je i dvije fotografije na kojoj su ispunjene Potvrde o smrti za korisnike doma koji su još živi. </p><p> - Ovo nije slučaj u kojemu se nas deset urotilo protiv njih. Ovo je slučaj u kojem su oni uzeli previše maha i naišli na ljude koji ih se ne boje. Nije moguće da svi mi u različitim vremenima govorimo slične ili iste stvari, a da su oni eto nedužni - govori nam <strong>Dudo </strong>i dodaje da je samo htio da njegov Ante bude dobro i da će to sad i biti jer je u obitelji koja ga voli. </p><p> </p>