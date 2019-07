Policija i USKOK upali u općinu Čeminac, privođenja u tijeku...

U baranjskoj općini Čeminac u tijeku je velika akcija USKOK-a. Kako doznajemo, policija je odvela na saslušanje djelatnike općine i članove općinskog vijeća. Tražili su i načelnika Zlatka Pinjuha (HDZ), ali prema prvim informacijama nisu ga pronašli u uredu u Općini.

Mještani su se ranije u više navrata bunili protiv načelnika. Pinjuh je prije dvije godine iskoristito zakonsku mogućnost popunjavanja općinskog proračuna pa je poljoprivrednicima i poduzetnicima u svom selu nametnuo dodatne poreze i prireze. Radi se o prirezu na dohodak, porezu na potrošnju, porezu na kuće za odmor te porezu na korištenje javnih površina. Posebne račune dobili su za komunalne doprinose i vodu. Zbog toga su i provjedovali protiv njega.

- Našim nametima mi zapravo izjednačavamo male ljude, koji sve to plaćaju bez pogovora, s poljoprivrednicima koji to do sada nisu plaćali jer im je netko u prošloj vlasti dao mogućnost da budu privilegirani. A oni agresivno uništavaju naše javne površine svojim strojevima i objektima. Ne smatram da smo time obeshrabrili potencijalne ulagače nego smo samo uveli reda - kazao je tada načelnik Pinjuh za 24sata.

