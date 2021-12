Policija i vatrogasci pozivaju građane da novogodišnju noć provedu sigurno, ne zlorabe oružje i pirotehniku, ne sjedaju za volan ako su pili alkohol, ne ostavljaju dekoracije bez nadzora i da prskalice ne koriste u blizini lakozapaljivih materijala kao što su zavjese i namještaj.

Nema dočeka Nove godine koji nije obilježen vatrometom i korištenjem drugih pirotehničkih sredstva, no policija upozorava da pirotehnička sredstva nisu igračke i da ih treba koristiti sigurno i po uputama proizvođača.

Podsjeća da je od ove godine zabranjena prodaja i korištenje petardi i redenika F2 i F3 kategorije.

Visoke kazne za nepoštivanje propisa

Ostala dozvoljena sredstva pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, poput raketa i kutija s vatrometom, mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina, i to isključivo do 1. siječnja, nakon čega se navedena pirotehnika ne smije koristiti.

Policija navodi kako osobe mlađe od 18 godina, ali starije od 14 godina, mogu koristiti samo pirotehniku kategorije F1, a to su bengalske šibice, male petarde, konfete, žabice, pasje bombice, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.

Oni se mogu koristiti i nakon 1. siječnja, no policija upozorava da ih nikako ne mogu koristiti djeca mlađa od 14, iako se smatraju "dječjom" pirotehnikom.

Kazne za one koji ne poštuju propise su dosta visoke, od 1000 do 15.000 za građane i od 10.000 do 30.000 kuna za pravne osobe i obrtnike.

Oprez prilikom korištenja

Kako bi se spriječile teže posljedice, policija podsjeća da se pirotehnika treba kupovati isključivo u prodavaonicama u kojima je njihova prodaja dopuštena, koristiti se isključivo prema priloženim uputama i na otvorenom prostoru.

Građanima se savjetuje da ne pokušavaju ponovno aktivirati pirotehničko sredstvo koje je zatajilo u prvom pokušaju, da ne bacaju pirotehniku prema drugim osobama ili životinjama, kao ni na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava kako su vatromet i ostala pirotehnika čest uzrok požara, a njihovo korištenje za posljedicu ima brojne vatrogasne intervencije u novogodišnjoj noći.

Stoga vatrogasci podsjećaju građane da ne ostavljaju dekoracije bez nadzora i ne koriste prskalice u blizini lakozapaljivih materijala kao što su zavjese i ostali namještaj.

Također napominju da korištenje petardi i ostale pirotehnike, uz mogućnost izazivanja požara, može izazvati teže tjelesne ozljede, a glasne detonacije mogu imati posljedice na djeci, starijim osobama i životinjama.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane moli da se i u ovoj noći pridržavaju savjeta o odgovornom ponašanju kako bi vatrogasci i ostali pripadnici žurnih službi imali što mirniji ulazak u 2022. godinu.

Policija poziva građane i da ne zlorabe vatreno oružje, eksplozivne tvari i ostala sredstva.

Ako piješ, ne vozi!

Također, policija ističe kako u novogodišnjoj noći treba pripaziti na opasnost vožnje pod utjecajem alkohola jer su alkohol i neprilagođena brzina najčešći uzroci prometnih nesreća s težim posljedicama.

Apelira na građane da poštuju prometne propise i ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkohol.

Vozače podsjeća da, ako su u društvu, unaprijed odrede osobu koja neće piti alkohol jer će upravljati vozilom, da ostave automobil parkiran i pješače, koriste javni prijevoz, taxi ili prespavaju djelovanje alkohola ili zamole nekoga da dođe po njih.

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola je težak prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi u rasponu od 700 do 20.000 kuna. Za razinu iznad 1.5 promila propisana je kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Kažnjivo je i odbiti alkotest.