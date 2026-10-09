Policija intervenirala zbog prijetnji učenika riječke škole

Policijska uprava primorsko-goranska primila je dojavu iz riječke Ekonomske škole Mije Mirkovića o prijetnjama jednog učenika te je uputila na mjesto događanja policijske službenike, potvrdila je policija u petak.

Policija je dojavu primila u petak u 12,54 sata, a po neslužbenim informacijama, učenik je putem društvenih mreža prijetio djevojkama pištoljem, uz najavu da će "napraviti masakr".

Nakon dojave policajci naoružani dugim cijevima žurno su upućeni u školu, a u postupanje su uključeni i službenici nadležni za maloljetničku delinkvenciju.

- Danas oko 13 sati policija je zaprimila dojavu djelatnika jedne srednje škole u Rijeci o upućenoj ozbiljnoj prijetnji. Riječ je o prijetnji učenika škole koju je uputio putem društvene mreže. Policijski službenici su u žurnom postupanju osumnjičenu osobu pronašli na području Rijeke i priveli na kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja - potvrdila je PU primorsko goranska.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Učenici i učitelji nisu evakuirani iz zgrade škole.

Zasad nema službene potvrde svih detalja prijetnji, kao ni informacija o tome je li učenik doista posjedovao vatreno oružje. Policija utvrđuje okolnosti slučaja, a više pojedinosti očekuje se nakon daljnjeg postupanja nadležnih službi.

