Policija istražuje krvavi napad na mladića na Savskoj cesti

Policija istražuje incident iz novogodišnje noći nakon što se društvenim mrežama proširio video ozlijeđenog mladića na tramvajskoj stanici

Zagrebačka policija potvrdila je da kriminalistički istražuje incident na Savskoj cesti, gdje je u novogodišnjoj noći na tramvajskoj stanici snimljen mladić krvave glave.

Policiji je dojava stigla 1. siječnja oko 1,30 sati te je izašla na mjesto događaja i poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, doznaje Hina u nedjelju navečer u policiji.

U tijeku je, kažu, kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Slučaj je privukao pažnju medija nakon što se društvenim mrežama proširila snimka pretučenog mladića koji sjedi krvave glave na tramvajskoj stanici te zatim bježi od napadača.

Po pisanju medija mladić govori na snimci da ga je napao zaštitar te mu u jednom trenutku prilazi nepoznati muškarac koji ga je nastavio udarati nakon čega je mladić pokušao pobjeći.

Autor navodi da je snimka nastala ispred The Movie Puba na Savskoj cesti. Ugostiteljski objekt odgovorio je medijima da je policija bila na mjestu događaja i postupa u skladu sa svojim ovlastima, te prema informacijama kojima raspolažu niti jedna od uključenih osoba nije redar niti zaposlenik kluba. Navode također da se događaj odvio ispred kluba, izvan prostora i nadležnosti kluba. 

Na mjestu događaja policija je zatekla ozlijeđenog mladića, ali ne i nepoznatog muškarca koji se udaljio.

