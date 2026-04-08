Policija istražuje svećenika iz Hrvatske. Sumnjaju da je zlostavljao maloljetnu osobu...

Nad svećenikom iz Hrvatske provodi se kriminalističko istraživanje, a kako javlja Glas Slavonije na teret mu se stavlja višegodišnje seksualno zlostavljanje maloljetne osobe. Osumnjičeni svećenik je prije nekoliko dana ispitan, ali kazneni postupak nije pokrenut jer nadležna tijela provode dodatne istražne radnje. Prema navodima iz prijave, kaznena djela iskorištavanja sjemeništarca odvijala su se u razdoblju od 2017. do 2022. godine, piše GS.

Nadležna biskupija potvrdila je kako je upoznata s optužbama, te kako su upravo oni prijavili predmet nadležnim civilnim vlastima.

Uz policijsku istragu, unutar crkvene nadležnosti istodobno su pokrenuti svi propisani kanonski postupci. Iz Crkve navode kako u potpunosti surađuju s institucijama te da se svi koraci poduzimaju prema strogo utvrđenim protokolima za ovakve slučajeve.