Policija iz Bjelovara ključna u razbijanju međunarodne prevare teške 78 milijuna eura!

Najmanje 78 milijuna eura. Toliko su izvukli članovi zločinačke organizacije koja je djelovala na području Italije, Hrvatske, Bugarske i još par zemalja EU. EPPO je nedavno na sudu dobro prošao u tom slučaju: kako neslužbeno doznajemo petoro od šestoro uhićenih je priznalo i izašlo iz istražnog zatvora.

Uz njega prijevoznika Davora Stankića iz Novigrada, uhićeni su i računovođa Enrico Lamberti iz Novigrada, voditeljica poznatog ribljeg restorana iz Zagreba, Karla Mikičić, čija obitelj ima riblji restoran u Matuljima, trgovac Cristian Camera iz Rijeke, Viviana Pehovac Marić, vlasnica tvrtke iz Rijeke u kojoj je Camera direktor i Branka Bartolović iz okolice Rijeke. Sumnjiči ih se da su bili 'operativci' kriminalne mreže koji su pomagali da se utaja poreza radi u drugim zemljama europske unije, a sve vodi u Italiju.

Godišnje ukradu milijarde

Porezne prevare nisu javnosti toliko zanimljive jer su pomalo suhoparne, nema 'začina života', nema poznatih imena. No godišnje države Europske unije tako izgube 13 milijardi eura. Prevaranti žive na visokoj nozi, nesrazmjer imovine se vidi ali je teško dokazati da su skupi automobili ispred kuća bez fasade kupljeni novcem kriminalnog podrijetla. Ono što ljudi vide svojim očima, nije dovoljno za presudu. Istrage kružnih PDV prevara traju godinama, mukotrpne su, zahtjevaju dobro poznavanje poreznog sustava, svih 'caka', transporta robe, važna je koordinacija i Porezne, policije, Uskoka, EPPO-a.

Stručnjaci iz Bjelovara

No Hrvatska ima, kako kažu ljudi iz sustava koji s njima surađuju, vrhunske inspektore za upravo ovu vrstu kriminala, u Bjelovaru. I upravo su oni ključna karika za razbijanje nedavno uhićene zločinačke organizacije. To je spomenuo i sam delegirani europski tužitelj koji vodi predmet, Saša Manojlović, koji je pohvalio rad bjelovarske policije.

Nažalost, policija nije sama mogla objaviti priopćenje o ovom slučaju, pa smo ih pitali da nam objasne što su radili.

- Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska bila je nositelj kriminalističkog istraživanja u sklopu operativne akcije „Nebula“. Naši policijski službenici proveli su opsežne posebne dokazne radnje, analize, detaljnu analitičku obradu te povezivanje svih sudionika kriminalnih aktivnosti, što je u konačnici dovelo do podnošenja kaznene prijave. Iako je policijska uloga u ovom slučaju bila iznimno značajna, no konačan uspjeh je rezultat odlučne, koordinirane i visoko profesionalne suradnje niza institucija – Ministarstva financija, Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, Ureda europskog javnog tužitelja, delegiranih tužitelja iz Hrvatske i Italije te talijanske gospodarske i financijske policije. Neizostavna je bila i potpora Uprave kriminalističke policije i Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Ovaj slučaj potvrđuje da naša policijska uprava ima kvalitetne, kompetentne i profesionalne policijske službenike koji se mogu nositi s ovako značajnim kriminalističkim istraživanjima - odgovorili su.

Iako je broj zaposlenih u Službi kriminalističke policije tajan pa ga sama policija ne smije otkriti, pronašli smo dokument Vlade RH u kojem piše da imaju jednog voditelja sektora, petoro vođa timova i još 20-ak policijskih službenika koji onda rade na raznim djelovima istrage: pretresi, zapljena, praćenje, analiza uređaja, računa, papirologije...

Istraga trajala dvije godine

Sve je krenulo, kako doznajemo, kad je Samostalni sektor za financijske istrage (Porezni Uskok) primjetio uzorak prevare u istom poslovanju. Skupina tvrtki je poslovala u Hrvatskoj tako da su od istih dobavljača iz inozemstva kupovali istu robu. Onda bi tu robu prodavali drugim tvrtkama u inozemstvu koje bi se ubrzo ugasile, odnosno nestajale. Prvo je počelo s bugarskim tvrtkama koje su imale hrvatski PDV ID broj, pa se nastavilo s tvrtkama s područja Zagreba. Uskoro se 'posao' prebacio na skupinu hrvatskih tvrtki s područja Rijeke koje su imale istog osnivača, Talijana, a knjige im je vodila ista tvrtka koju je vodio drugi Talijan. Imale su istog prijevoznika i skladištara, koji je ujedno i mozak operacije u Hrvatskoj. 'Kupci' robe su uglavnom bile fiktivne tvrtke iz inozemstva, i kako se kojoj suspendirao PDV ID broj, druga bi preuzela poslovanje. Kad su primjetili uzorak, krenula je istraga, još 2023. godine.

- Kriminalističko istraživanje i prikupljanje dokaza trajalo je od siječnja 2023. godine pa sve do završne faze realizacije operativne akcije „Nebula“. Riječ je o postupanju koje je iziskivao sustavnu suradnju svih nadležnih institucija, od policije do financijskih tijela i pravosudnih tijela RH i Europske unije te međunarodnih pravosudnih i policijskih partnera u Republici Italiji, pri čemu je svatko djelovao u okviru svoje nadležnosti. Razmjena podataka bila je ključna u otkrivanju ove prekogranične utaje poreza počinjene u drugoj državi, uz aktivno sudjelovanje hrvatskih državljana - kažu iz bjelovarske policije.

Suradnja i upornost

Kad se vodi ovako komplicirana istraga, važna je razmjena podataka, ali i da svatko radi svoj posao kako treba. Uz to, važno je i međusobno povjerenje i da informacije ne cure.

- Vođenje ovako složenog i zahtjevnog kriminalističkog istraživanja traži iznimna stručna znanja, visoku razinu operativnih sposobnosti te veliku ustrajnost svih službenika uključenih institucija. Takva se istraga temelji na zajedničkom radu, preciznoj koordinaciji i kontinuiranoj razmjeni ključnih informacija, kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti i činjenice potrebne za dokazivanje osnovane sumnje u počinjenje teških oblika gospodarskog kriminaliteta. U ovom slučaju, radilo se o razotkrivanju organiziranih mehanizama izbjegavanja plaćanja PDV-a kroz prekogranične prijevarne lance, pri čemu je profesionalno i uporno djelovanje svih uključenih službenika bilo presudno - zaključuju iz policije.