Policija: Izmišljena je priča oko kokaina. Sakoman: Izvještaj je nevjerojatan. To nije game over

Nakon što je MUP u svom priopćenju rekao da je izmišljena cijela priča oko policajaca i šmrkanja kokaina na intervenciji u novogodišnjoj noći, ponovno se oglasio i psihijatar Slavko Sakoman.

- Razgovarao sam s mamom nakon što je policija objavila priopćenje. Rekla mi je kako ne može vjerovati da su to objavili. Kaže da im je policija jučer banula u stan, nju su ispitali, a njega (sina op.a.) uzeli u automobil, priveli na razgovor i kasnije ga vratili kući - rekao je za Večernji list prof. Sakoman.

- Ne znam što da vam kažem. On od jučer poslijepodne leži u krevetu i ništa ne priča, nije se uopće ustao. Ništa meni više nije jasno, ja sam pomogao policiji da utvrde što se dogodilo. Kako je došlo do ovog preokreta ne znam, zaista. Ja ću sutra ponovno razgovarati s njim, na samo i u miru. Ne znam koja je namjera policije ovim priopćenjem, ali znate da nije lako ako se pojedinac sam pokuša boriti sa sustavom. Nikada to ne uspijeva. Pa ni revolucije nisu uspjele. Meni evo nije jasno kako je došlo do toga da netko, tko je tako mirno ispričao svoju priču, istu tako promijeni, a da nije bilo nikakvih pritisaka - rekao je Sakoman, dodavši kako ovo 'nije game over'.

Sakoman je za N1 dodao kako mu je nevjerojatan sadržaj izvještaja koji je objavio MUP, a razgovarao je i za Dnevnik.hr. Iako je ranije spominjao da je treći policajac s navodne intervencije bio sin državnog dužnosnika, sada je njima rekao da je otac policajca ministar u Vladi, no ne navode tko.

Sakoman kaže i da njegov pacijent nije imao razloga lagati.

- Koje bi on imao koristi od te priče? Ja vam takvih priča slušam pola stoljeća i vidim kad je riječ samo o šprehi narkića i manipulaciji, ja vidim kroz njih - rekao je.

