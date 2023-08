'Policija je bez dokaza tražila mjeru zabrane, nismo ni znali da je Sulejmanović osuđivan!'

Predsjednica Općinskog suda u Gradačcu, Slobodanka Kojić obratila se javnosti zbog trostrukog ubojstva Nermina Sulejmanovića koji se dogodio prije pet dana. Obrazložila je i razloge zbog kojih sutkinja Lejla Numanović nije donijela odluku o određivanju mjera Nerminu Sulejmanoviću na temelju prijave Policijske uprave Gradačac.

Kojić je rekla kako je policija tražila mjere zabrane prilaska, ali da nije dostavila dokaze. Navodi da su dostavljene samo službene zabilješke iz kojih se ne mogu utvrditi detalji nasilja, jer, kako kaže, nisu navedeni.

- Zante li da u spisu nije bio izvod iz kaznene evidencije? Mora postojati izvod iz kaznene evidencije, da bi se dokazalo, da bi se sudu dalo do znanja o kakvoj se osobi radi. U spisu toga nema - rekla je predsjednica suda.

- Sve činjenice moraju se dokazati, ovdje nije bilo dokaza. Ovdje je samo bila službena zabilješka PU Gradačac i izjava da je oštećena Nizama Hećimović odbila dati izjavu, ali morala je policija inzistirati na tome da kaže da, ako ne da izjavu, svaka odluka Suda bi bila nezakonita. Dokaze za sud prikupljaju policija i tužiteljstvo. Jesu li se mogla saslušati dvojica policajca – mogla su, ali to radi policija. Sudac ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu. Donosi odluku samo na osnovu onoga što je policijska stanica dostavila. Kad dođe optužnica u sud, sudac je potvrđuje na osnovu dokaza koje je dostavio tužitelj - kazala je.

Govorila je i o povezivanju sutkinje Numanović sa Sulejmanovićem, istaknuvši da je to neprihvatljivo. Kako je rekla, Numanović je udata i majka dvoje djece koja nije poznavala Sulejmanovića niti surađivala s njim i da samo radi u Gradačcu te da živi u Tuzli.

- Ona nije na bilo koji način sudjelovala u pomaganju Nerminu Sulejmanoviću. Društvene mreže su prenijele neistinu i to što se radi na društvenim mrežama je strašno. Shvaćam kao predsjednik Suda i kao čovjek da je ovo strašan događaj i da svi žele komentirati, ali na takav način, a to se ne može sankcionirati, a svakome se može dogoditi i to je strašno - kazala je Kojić.

'On je mogao u sudnici ubiti sve ljude. On je takav čovjek'

Rekla je kako sutkinja Numanović nije prihvatila policijsku bilješku kao dokaz jer se bilješka kakvu su poslali ne može prihvatiti ka dokaz. Čitala je službenu bilješku u kojoj su, kako je rekla, vjerojatno pobrkani datumi pa se navodi da je izrađena 27. 7. 2023., da je nasilje bilo 3. na 4. k 2023. pa da je Sulejmanović saslušan 4. kolovoza 2023.

U bilješci se navodi da je Nizama Hećimović prijavila svog nevjenčanog supruga za napad koji se dogodio 3. na 4. kolovoz u obiteljskoj kući iz koje se odselila, da je Sulejmanović potom uputio niz prijetnji, a zbog čega je ugasila mobitel kako ne bi primala poruke.

Navodi da su policajci otišli po prijavi, našli Sulejmanovića, koji je negirao prijave i izjavio da Nizami nije upućivao nikakve prijetnje niti je imao ikakav kontakt s njom, s čime je upoznat istražitelj OKP PU Gradačac.

- Da vam kažem, to što je javno uznemireno, to je opravdano. Ja sad kad o ovome govorim, nemojte misliti da sam održala konferenciju radi ovih papira, jer sam sazvala zbog žrtava. Ne gledam to tako i ne želim komentirati to. Ja sam uznemirena. Ja sam sudila tom čovjeku. Ja njega znam. Određivala sam mu pritvor. To što je učinio, on je mogao u sudnici ubiti sve ljude. On je takav čovjek.

Suradnja suda, policije i tužiteljstva dobra. Nemate vi tu priču. Sud postupa samo po službenoj dužnosti. Sud mora postupiti po svakom zahtjevu policijske uprave i tužiteljstva. Vi ne možete sad reći da mi s njima ne surađujemo dobro i nećemo postupiti. Postoje protokoli i zakon te se zna što je čija uloga - govori.

'Sutkinja je na bolovanju, lošeg je psihičkog stanja'

Kazala je i da je dokaze za sud prikuplja policija i tužiteljstvo.

- Sud ne prikuplja dokaze. Mogli su se saslušati policajci, to je trebala policija učiniti. Sudac ne sluša ni nasilnika ni žrtvu, već donosi odluku po tome što je policijska stanica dostavila. Sudu se dokazi dostavljaju. To se radi o kaznenom postupku, kada sud traži neki dokaz, sud traži da se izradi vještačenje. Sud potvrđuje optužnicu prema dokazima koje dostavi tužiteljstvu. Sud ne prikuplja dokaze po službenoj dužnosti. Sudac nije prihvatio policijsku zabilješku kao dokaz jer se to ne može tako cijeniti - kazala je ona.

Upitana je i zašto se inzistiralo na visokim standardima Suda kada se radi o čovjeku s ranijim kriminalnim dosjeom.

- Nema kod suda visokih standarda. Nešto prihvatite kao dokaz ili ne prihvatite. Točno je da je Sulejmanović poznat pravosuđu od 2006. do 2009., ja sam mu sudila kao sutkinja i odredila mjeru pritvora. Ali u spisu nije bio izvod iz kaznene evidencije, iz spisa policije proizlazi da on nije nikada kažnjavan. Mora postojati izvod iz kaznene evidencije koji ima policijska uprava da bi se Sudu stavilo do znanja o kakvoj osobi se radi - kazala je Kojić.

Navela je i to kako je sutkinja donijela rješenje o obustavljanju postupka zbog nedostatka dokaza te da su o tome obaviještene sve strane postupka, uključujući Nermina Sulejmanovića.

Novinarima je rekla kako nema informaciju da je VSTV pokrenuo disciplinski postupak protiv sutkinje Numanović. Ona je trenutno na bolovanju i jako je lošeg psihičkog stanja nakon svega.

Nermin Sulejmanović koji je počinio trostruko ubojstvo već je prijavljen policiji za nasilje u obitelji. On je ubio svoju suprugu nedaleko od Gradačca, dok je njihova kćer ležala u krvi i plakala.

Sulejmanović je ubio još dvoje ljudi, oca i sina.