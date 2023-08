Odvjetnik policajke za 24sata: 'Ona je premještena na novo radno mjesto, izvan sebe je'

Policajka, koja je pod istragom zbog sumnje da je ubojici Nerminu Sulejmanoviću odala lokaciju ubijene Nizame Hećimović, u srijedu se vratila na posao gdje je dobila premještaj u samu zgradu MUP-a Tuzlanskog kantona zbog vlastite zaštite jer konstantno zaprima prijetnje, kako je za 24sata potvrdio njen odvjetnik Bakir Hećimović.

- Jutros sam za nju zatražio 24-satnu zaštitu jer joj je ugrožen život s obzirom na neprestane prijetnje koje prima. Još se odlučuje o tom zahtjevu, no policija ju je zaštitila premjestivši je u zgradu MUP-a te više ne radi na terenu.

- Ona je policijski pozornik, ranije je bila raspoređena po određenim ulicama gdje je provodila nadzora za slučaj da se nešto dogodi. Sve do danas nije obavljala poslove unutar zgrade MUP-a. No, danas se vratila s godišnjeg odmora i jutros je počela s radom na novom radnom mjestu, dok tužiteljstvo Tuzlanskog kantona koje vodi istragu, ne utvrdi je li moja klijentica imala ikakvo učešće u ovim događajima - rekao je za 24sata odvjetnik Hećimović.

'Ona je potpuno izvan sebe'

Demantirao je napise u medijima da je ona ta koja je odala žrtvinu lokaciju ubojici.

- Ona je policijski službenik PU Gradačac i s obzirom na funkciju koju ima, a bila je policijski pozornik te je radila na terenu i ona jednostavno nije mogla imati bilo kakvu informaciju o tome gdje se nalazila oštećena, niti je u vezi s tim mogla dati bilo kakvu informaciju ubojici o tome gdje je oštećena. Osim toga, ona je prema svom rasporedu u vrijeme kad se dogodio zločin bila na godišnjem odmoru u Italiji, gdje je saznala putem medija što se dogodilo u njenom mjestu. Ona je van sebe s obzirom na to da se njeno ime spominje u ovom kontekstu, ne vjeruje što joj se događa. Potpuno je izvan sebe. Stižu joj konstantne prijetnje te sam iz tog razloga zatražio 24-satnu zaštitu za nju - istaknuo je Hećimović.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Pretpostavljam da tužiteljstvo nema dokaze protiv nje'

Zanimalo nas je u kakvoj je točno bila vezi s ubojicom.

- Sva poveznica između nje i lica koje je izvršilo teško krivično djelo jeste da je ona koristila fitness dvoranu u kojoj je on bio fitness instruktor. Nikad nije imala nikakvu posebnu komunikaciju s njim, nikakve specijalne odnose što bi nju moglo dovesti u vezu s događajem - kazao nam je Hećimović.

Foto: Instagram

Na pitanje kako ju se krenulo povezivati s ubojicom, izjavio je "kako ju je navodno sestra oštećena spomenula i navela da ima neke veze s ubojicom".

- To su navodi, ja točno ne znam odakle kreće čitava hajka protiv nje. Međutim moram naglasiti kako ona još uvijek nije ispitana u bilo kojem svojstvu, što po mojem mišljenju, govori u prilog tvrdnji da nema dokaza da je to učinila. Ne znam to, ali vjerojatno tužiteljstvo nema dokaze da je ona odala lokaciju oštećene ubojici. Ono što mogu potvrditi je da je ona na poslu te da nije pokrenut zahtjev za njenom suspenzijom. Moram naglasiti i da je ona uzorna službenica, protiv koje nikad nije pokrenut disciplinski postupak - rekao je za 24sata odvjetnik Bakir Hećimović.