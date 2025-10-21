Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja.
STRAVA U KARLOVCU
Policija je u stanu u Karlovcu pronašla tijelo žene (33)! 'Slijede obdukcija i istraživanje'
Čitanje članka: < 1 min
U stanu u Karlovcu pronađeno je tijelo 33-godišnje žene, objavila je na svojim stranicama Policijska uprava Karlovačka...
- Temeljem zaprimljene dojave policijski službenici su sinoć u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašli mrtvo tijelo 33-godišnjakinje - pišu iz policije.
Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku