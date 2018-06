Ispovijesti migranata: 'Djeca su bila sva krvava i prestrašena'

Nevladina organizacija Are You Syrious objavila je na Facebooku svjedočanstva obitelji djece koja su ranjena u kombiju kod Donjeg Srba.

"AYS je stupio u kontakt s obiteljima ranjene djece dan od njihovog dolaska u zagrebačko prihvatilište za tražitelje azila Porin. U razgovoru su nam rekli nekoliko zabrinjavajućih stvari – prije svega to da su sveranjene osobe u kombiju stajale, uključujući dvanaestogodišnjeg dječaka iz Iraka koji je zadobio prostrijelnu ranu lica, njegovog oca koji je zadobio ranu od metka u donjem dijelu leđa te dvanaestogodišnju djevojčicu koja je zadobila prostrijelnu ranu trbuha i ramena. To bi mogao biti važan podatak u daljnjoj istrazi koja bi trebala utvrditi što se zapravo dogodilo u noći 30.5. kada je pucano na kombi u kojemu je bilo dvadesetdevetoro izbjeglica, od toga petnaestoro djece. Najmanje ima samo četiri godine.

Kada se pucnjava dogodila, kažu da su čuli mnogo hitaca. Nakon što je krijumčar napokon zaustavio vozilo i pobjegao, a policijski službenici došli do vozila i otvorili ga, ljudi su počeli izlaziti iz kombija. Kako su izlazili, navode da ih je policija udarala. Udarali su muškarce, uključujući i ranjenoga oca.

Roditelji djece navode kako su vikali ‘Ambulans! Ambulans!’, želeći time reći policiji kako je djeci potrebna hitna medicinska skrb, no kažu da je jedan od policajaca izvadio pištolj, uperio ga u roditelje i rekao ‘Shut up! Shut up!’. Iako je bio mrak, obitelji navode kako se krv mogla vidjeti po djeci i odjeći, te da je krvi bilo i po cesti. Bili su primorani sjesti te svaki puta kada bi netko pokušao ustati, vikali bi ‘Sit down!’

Hitna pomoć je ranjenu djecu prevezla bez pratnje roditelja. Nakon toga, grupa je odvezena u, kako navode, zatvor, u kojemu su muškarci i žene bili smješteni odvojeno. Pritvoreni su bili od večeri do jutra. Nikakva informacija im nije dana. Navode da su potpisali i jedan papir koji im nije preveden te da nisu razumjeli što potpisuju. Niti u jednom trenu nije im osiguran prevoditelj.

Idućeg dana obitelji dvoje ranjene djece odvezene su u hostel i to navode kao jedini primjereni tretman kojega su do tada iskusili. Navode i pozitivni primjer jedne policajke u civilu koja je s njima razgovarala ljubazno, umirujući ih. Obitelji, vidno potresene i ustrašene, kažu kako su mislile da dolaze na sigurno bježeći od rata u Iraku, no da su umjesto toga i u Hrvatskoj dočekane mecima. Svo ovo vrijeme, maleni dječak i dalje se nalazi u dječjoj bolnici i čeka operaciju.

AYS o ovom je slučaju do sada izvjestio i Ured Pučke pravobraniteljice i Pravobraniteljice za djecu te je uložio pritužbu na rad unutarnjoj kontroli MUP-a. Svi naši sugovornici odlučni su ispričati priču, a mi je objavljujemo s njihovom dozvolom, u nadi da će se njihov glas čuti", stoji u objavi organizacije Are You Syrious.