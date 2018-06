Krijumčara (59) sumnjiče i za pokušaj ubojstva policajaca

Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave zadarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjim državljaninom Srbije kojeg se sumnjiči za krijumčarenje ljudi i teško ubojstvo u pokušaju na štetu policijskih službenika.

Osumnjičenog su u subotu popodne doveli pred suca istrage u Karlovcu.

Objavljuje 24sata u 2. lipnja 2018

Riječ je o N.M. (59 iz Niša. Navodno je policiji priznao da je i ranije krijumčario ljude. Stigao mu je i branitelj te se čeka odluka o tome hoće li mu odrediti pritvor ili ne.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

N.M. je pronađen u šumi kilometar i pol od mjesta gdje je pobjegao. Policija ga je dezorijentiranog, iscrpljenog i gladnog našla u šumi, sumnja se da se dan i pol skrivao u šumi u pograničnom području. Rekao im je kako se se vraćao u Srb da bi negdje napunio mobitel i nazvao svoje. On je navodno pripadnik organizirane krijumčarske skupine koja krijumčari migrante preko Srbije do Austrije i Italije, piše Večernji list. Migrante kojih je bilo 30 je pokupio kombijem kod Donjeg Lapca gdje su oni pješke prešli granicu. Uzeo je migrantima 200 eura po osobi odnosno ukupno 6000 eura. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i na temelju prikupljenih dokaza osnovano se sumnja da se upravo on, u srijedu oko 22 sata, upravljajući kombi vozilom austrijskih nacionalnih oznaka, u dva navrata oglušio na upozorenja policije da se radi kontrole zaustavi i potom u predjelu Raštele, izbjegavajući blokadni punkt i bez namjere zaustavljanja, vozilo usmjerio prema policijskim službenicima.

59-godišnjaka su u petak prijepodne na području Srba, uhitili policajci Postaje granične policije Donji Srb, a sumnja se da se dan i pol skrivao u šumi u pograničnom području.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i na temelju prikupljenih dokaza osnovano se sumnja da se upravo on, u srijedu oko 22 sata, upravljajući kombi vozilom austrijskih nacionalnih oznaka, u dva navrata oglušio na upozorenja policije da se radi kontrole zaustavi i potom u predjelu Raštele, izbjegavajući blokadni punkt i bez namjere zaustavljanja, vozilo usmjerio prema policijskim službenicima. Navedeno je učinio kako bi bijegom od policije prikrio da u tovarnom prostoru, u neljudskim i ponižavajućim uvjetima prevozi 30 migranata iz Iranaka i Afganistana koje je uz novčanu naknadu trebao prevesti na područje uz granicu s Italijom.

Zbog svega opisanog 59-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela «Protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma i teškog ubojstva u pokušaju danas prepraćen pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke - objavila je PU zadarska.