Policija kod Splita zatekla muškarca (47) kako zalijeva više od 30 stabiljka marihuane

Splitsko-dalmatinska policija je zatekla 47-godišnjeg muškarca kako zalijeva stabiljke marihuane u šumi kod Prgometa. Policija je na nepristupačnom terenu pronašla ukupno 32 stabljike, visoke između 2,5 i gotovo 3,7 metara

Foto: PU splitsko dalmatinska

Istraživanjem je utvrđeno da je marihuana uzgojena s namjerom daljnje prodaje, zbog čega će protiv muškarca biti podnesena kaznena prijava.