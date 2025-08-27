Obavijesti

POSADIO IH U ŠUMI

Policija kod Splita zatekla muškarca (47) kako zalijeva više od 30 stabiljka marihuane

Piše Marta Divjak,
Policija kod Splita zatekla muškarca (47) kako zalijeva više od 30 stabiljka marihuane
Foto: PU splitsko dalmatinska

Istragom su utvrdili da je marihuana uzgojena s namjerom daljnje prodaje, zbog čega će protiv muškarca biti podnesena kaznena prijava

Splitsko-dalmatinska policija je zatekla 47-godišnjeg muškarca kako zalijeva stabiljke marihuane u šumi kod Prgometa. Policija je na nepristupačnom terenu pronašla ukupno 32 stabljike, visoke između 2,5 i gotovo 3,7 metara 

Foto: PU splitsko dalmatinska

Istraživanjem je utvrđeno da je marihuana uzgojena s namjerom daljnje prodaje, zbog čega će protiv muškarca biti podnesena kaznena prijava.

