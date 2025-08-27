Istragom su utvrdili da je marihuana uzgojena s namjerom daljnje prodaje, zbog čega će protiv muškarca biti podnesena kaznena prijava
POSADIO IH U ŠUMI
Policija kod Splita zatekla muškarca (47) kako zalijeva više od 30 stabiljka marihuane
Splitsko-dalmatinska policija je zatekla 47-godišnjeg muškarca kako zalijeva stabiljke marihuane u šumi kod Prgometa. Policija je na nepristupačnom terenu pronašla ukupno 32 stabljike, visoke između 2,5 i gotovo 3,7 metara
Istraživanjem je utvrđeno da je marihuana uzgojena s namjerom daljnje prodaje, zbog čega će protiv muškarca biti podnesena kaznena prijava.
