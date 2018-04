Policija mu je oduzela pištolj pa se popeo na krov: 'Ja ne idem!'

Krenuo sam na kavu kod susjeda i vidio policijski kombi i tri policijska auta. Policija je trčala na sve strane, neki su čak imali pancirke. Pogledao sam malo bolje i shvatio da su došli zbog mladića (25) kojeg sam površno poznavao, viđao sam ga u kvartu. Popeo se na krov i vikao da neće izaći iz kuće. Uskoro su se okupili svi susjedi pa sam čuo razne priče. Tvrdili su da ga je policija svladala u dvorištu i oduzela mu pištolj s kojim je mahao, a on je potom otrčao u kući i sad je, eto, na krovu.

Sve je navodno započelo nakon što se mladić posvađao s roditeljima. Svi smo šokirani jer je on bio stvarno miran i nikad policija nije dolazila u njihovu kuću. Nismo mislili da je problematičan, no priča se da u zadnje vrijeme ima problema s drogom. Možda je to bio okidač za ovakvu scenu. Vidio sam i kako mu policija majku odvodi na ispitivanje, rekao je Zoran Toto (22) u čijem se susjedstvu u Slavonskom Brodu u ponedjeljak popodne odigravala ova drama.

Policija je zatvorila sav promet za vozila i pješake u Ulici Eugena Kvaternika. Djelatnici policije su u pancirkama.

- Nitko ne smije prići, djelatnici policije su pod pancirkama, policija upozorava sve da ima oružje - javili su čitatelji SBplus-a.

Izvanredno stanje potvrdila je i policija.

- Jedan građanin se zatvorio u kuću, djelatnici policije izašli su na teren. Radi mjera predostrožnosti osigurali su cijelo područje te se utvrđuju okolnosti događaja - rekao je Stjepan Kukura, policijski službenikk za odnose s javnošću PU brodsko-posavske.

Prema neslužbenim informacijama, policija je iz kuće izvukla ženu koja se prvo opirala, a zatim je odvezena policijskom vozilom, najvjerojatnije na ispitivanje.

Susjedi tvrde da su svađe česte u toj kući, a navodno je muškarac koji tamo živi sklon opijatima i alkoholu. Policija se oko toga još uvijek nije oglasila.