Policija na granici našla uređaj kojim lopovi kradu automobile, uhitili su muškarca s Kosova

Na ulaznu graničnu kontrolu na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Karasovići granična policija pregledala je osobni automobil čeških registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnji državljanin Kosova. U automobilu je pronađen uređaj za elektroničko ometanje daljinskog zaključavanja vozila. Uz sam uređaj pronađene su i pripadajuće antene te punjač.

Foto: PU dubrovačko neretvanska

Pronađeni predmeti su oduzeti, a 54-godišnjak je uhićen i priveden u prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Istraživanjem je utvrđeno da je počinio kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili davanja na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja.

Policija upozorava

Riječ je o uređaju koji ometa signal prilikom zaključavanja automobila daljinskim upravljačem. Takva se oprema koristi kako bi se spriječilo zaključavanje vozila, nakon čega počinitelji mogu provaliti u automobil i ukrasti novac ili druge vrijedne predmete iz unutrašnjosti.

Policija upozorava građane da postoje načini kako se mogu zaštititi od elektroničkog ometanja signala za zaključavanje automobila, koje je poznato kao signal jamming ili relay attack.

Jedna od osnovnih mjera je korištenje fizičke zaštite. Ključeve automobila preporučuje se držati u metalnoj kutiji, Faraday torbici ili posebnom etuiju koji blokira radiofrekvencijske signale. Na taj se način sprječava hvatanje i kasnija reprodukcija signala ključa.

Važno je i provjeriti je li vozilo zaista zaključano. Nakon što automobil zaključate daljinskim upravljačem, preporučuje se fizički provjeriti jesu li vrata zaključana prije nego se udaljite. Ako automobil ima funkciju pasivnog otključavanja, policija savjetuje razmotriti isključivanje te opcije. Način isključivanja ovisi o proizvođaču vozila i može se pronaći u uputama za korištenje.

Kod novijih vozila korisna može biti i mobilna aplikacija proizvođača koja omogućuje daljinsko zaključavanje i praćenje automobila.

Dodatnu sigurnost može pružiti ugradnja GPS uređaja za praćenje, koji može pomoći u lociranju vozila u slučaju krađe. Također je važno da alarmni sustav automobila bude ispravan i da ima senzore za pokret ili udarce.

Policija podsjeća i na opće mjere opreza. Vozila je preporučljivo parkirati na sigurnim i dobro osvijetljenim mjestima te pratiti informacije o novim sigurnosnim prijetnjama i načinima zaštite.