Provalnik je ovako označavao stanove u Novom Zagrebu. Uhvatio ga policajac u civilu!

Zagrebačka policija uspješno je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom kojeg sumnjiče za seriju provala i pokušaja provala na području Novog Zagreba. U razdoblju od siječnja do ožujka 2026., u različito doba dana dolazio do stambenih objekata na području Novog Zagreba.

Prva provala dogodila se početkom siječnja, kada je osumnjičeni uspio doći do balkona jednog stana. Tada je, koristeći tjelesnu snagu i prikladan alat, nasilno provalio kroz ulazna vrata. Jednom kada je ušao u unutrašnjost doma, pretražio je prostorije i ukrao nakit, nakon čega je pobjegao s plijenom.

Također se sumnja da je 28. veljače na području Novog Zagreba u večernjim satima došao do stambene zgrade te je obilazio stanove prilikom čega je koristio posebne alate za diskretno obilježavanje ulaznih vrata stana, kako bi kasnije provjerio je li netko boravio u objektu. Time je, sumnja se, prikupljao informacije o prisutnosti stanara.

Idućeg dana, sumnja se, došao je ponovno na istu lokaciju te je dolaskom do dva označena stana vidio da su stanari prisutni u stanu nakon čega je odustao od provale te se krenuo udaljavati. No, uočio ga je i zatekao policijski službenik van službe u civilnoj odjeći te je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.



- Tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja policijski su službenici kod osumnjičenog pronašli provalnički alat za koji se sumnja da je koristio u provalama. Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi nekoliko stotina eura - priopćili su iz policije.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog policijski su službenici podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu redovnim putem.