Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO

Provalnik je ovako označavao stanove u Novom Zagrebu. Uhvatio ga policajac u civilu!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Provalnik je ovako označavao stanove u Novom Zagrebu. Uhvatio ga policajac u civilu!
Foto: PUZ Ilustracija

Obilazio je zgrade i označavao vrata stanova kako bi saznao tko je na godišnjem ili izvan kuće

Admiral

Zagrebačka policija uspješno je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom kojeg sumnjiče za seriju provala i pokušaja provala na području Novog Zagreba. U razdoblju od siječnja do ožujka 2026., u različito doba dana dolazio do stambenih objekata na području Novog Zagreba.

OČAJNO STANJE Loši uvjeti u zatvorima! Pale madrace zbog stjenica, bolesni vrše nuždu u gaće, širi se smrad
Loši uvjeti u zatvorima! Pale madrace zbog stjenica, bolesni vrše nuždu u gaće, širi se smrad

Prva provala dogodila se početkom siječnja, kada je osumnjičeni uspio doći do balkona jednog stana. Tada je, koristeći tjelesnu snagu i prikladan alat, nasilno provalio kroz ulazna vrata. Jednom kada je ušao u unutrašnjost doma, pretražio je prostorije i ukrao nakit, nakon čega je pobjegao s plijenom.

Također se sumnja da je 28. veljače na području Novog Zagreba u večernjim satima došao do stambene zgrade te je obilazio stanove prilikom čega je koristio posebne alate za diskretno obilježavanje ulaznih vrata stana, kako bi kasnije provjerio je li netko boravio u objektu. Time je, sumnja se, prikupljao informacije o prisutnosti stanara. 

NOVI SUDAR KOD AVENUE MALLA FOTO Krš i lom u Zagrebu: Sudar dva auta, dvoje ljudi u bolnici
FOTO Krš i lom u Zagrebu: Sudar dva auta, dvoje ljudi u bolnici

Idućeg dana, sumnja se, došao je ponovno na istu lokaciju te je dolaskom do dva označena stana vidio da su stanari prisutni u stanu nakon čega je odustao od provale te se krenuo udaljavati. No, uočio ga je i zatekao policijski službenik van službe u civilnoj odjeći te je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

 - Tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja policijski su službenici kod osumnjičenog pronašli provalnički alat za koji se sumnja da je koristio u provalama. Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi nekoliko stotina eura - priopćili su iz policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog policijski su službenici podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu redovnim putem. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Napali postaju CIA-e u S. Arabiji, gori konzulat SAD-a u Dubaiju. Iran tvrdi: 'Imamo novog vođu'
IZ MINUTE U MINUTU

Napali postaju CIA-e u S. Arabiji, gori konzulat SAD-a u Dubaiju. Iran tvrdi: 'Imamo novog vođu'

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026