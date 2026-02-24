Obavijesti

POSLALI UPOZORENJE

U Slavoniji ušetao u dvije kuće, pobjegao kad je vidio vlasnike. Policija: 'Zaključavajte vrata'

Piše Marta Divjak,
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Tijekom proteklog tjedna, na području općina Velika Kopanica i Donji Andrijevci, u dva odvojena slučaja nepoznati čovjek je u predvečernjim, odnosno večernjim satima, ušao u dvije obiteljske kuće. Pobjegao je kad je vlasnice kuća, u dobi od 70 i 85 godina ugledao u dnevnom boravku. Provalnik je pritom sa stola od 70-godišnjakinje ukrao mobilni uređaj.

- Policijski službenici nastavljaju daljnji rad u cilju pronalaska počinitelja navedenih kaznenih djela - poručuju iz policije te dodaju kako u cilju povećanja sigurnosti građana i zaštite imovine, Policijska uprava brodsko-posavska upozorava na potrebu pojačanog opreza nakon što su zaprimljene dvije dojave vezane uz sumnju na počinjenje kaznenog djela teške krađe i teške krađe u pokušaju.

Policija upozorava!

Provalnici se nerijetko oslanjanju na brz ulazak i izlazak iz objekta, čemu pogoduju odškrinuta ulazna vrata i prozori. Stoga je važno redovito zaključavati ulazna vrata, čak i tijekom dana kada ste kod kuće. Također, policija preporuča zatvarati prozore, osobito u predvečernjim i večernjim satima, prilikom kraćih izlazaka u dvorište i slično.

U kuću nikada ne puštajte puštati nepoznate ljuei ne otvarajte vrata bez prethodne provjere tko dolazi i s kojim razlogom. Ako se netko predstavlja kao medicinski djelatnik ili djelatnik policije, banke, komunalnih službi, teleoperatera ili sličnih službi, zatražite službenu iskaznicu, a po potrebi i dodatno provjerite navode pozivom na službeni broj te službe.

Preporučuje se da vrijedne predmete poput mobitela, novčanika, torbica, ključeva ili nakita ne ostavljate na vidljivim i lako dostupnim mjestima, posebice u blizini ulaznih vrata i prozora ili na stolovima, jer počinitelji često koriste trenutak nepažnje.

Dodatnu sigurnost može pružiti uključena vanjska rasvjeta, senzorska svjetla ili videonadzor, jer dobra osvijetljenost i vidljive zaštitne mjere mogu odvratiti počinitelja.

Građanima se savjetuje da o ovakvim načinima počinjenja kaznenih djela razgovaraju sa članovima obitelji i susjedima te ih upozore da budu posebno oprezni i da ne otvaraju vrata nepoznatima.

U slučaju da primijetite sumnjive osobe ili vozila u svojoj ulici ili naselju, pokušajte zapamtiti što više detalja poput izgleda osobe, odjeće, smjera kretanja ili registracijske oznake vozila te bez odgode obavijestite policiju.

Što učiniti ako zateknete provalnika ili sumnjate na provalu:

  • Ne ulazite u sukob i ne izlažite se opasnosti.

  • Udaljite se na sigurno i odmah nazovite policiju na 192 (ili 112).

  • Ne dirajte predmete i ne mijenjajte stanje na mjestu događaja ako sumnjate da je počinjeno kazneno djelo.

