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TEŠKO RANIO DVIJE UČENICE

Policija: Napad 16-godišnjeg Hrvata u školi u Bavarskoj tretira se kao teroristički napad!

Piše HINA,
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Policija: Napad 16-godišnjeg Hrvata u školi u Bavarskoj tretira se kao teroristički napad!
Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
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U danima nakon napada, koji se dogodio prošle srijede, njemački mediji su izvještavali i tome kako je osumnjičeni veličao prijašnje napade poput pokolja u  džamiji u Novom Zelandu 2019.

Istragu u slučaju napada na gimnaziju u Schongauu za što se sumnjiči 16-godišnji hrvatski državljanin, je preuzela bavarska Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma, priopćeno je u utorak, što znači da se tretira kao teroristički napad.

„Glavno državno odvjetništvo u Münchenu je preuzelo istragu u slučaju dvostrukog pokušaja ubojstva i nanošenja teških tjelesnih ozljeda“, stoji u priopćenju glavnog državnog odvjetništva koje preuzima slučajeve u kojima postoji sumnja na ugrozu ustavnog poretka.

Kako prenose njemački mediji, u međuvremenu je pronađeno nekoliko tekstova, za koje se pretpostavlja da ih je sastavio osumnjičeni, i u kojima se veličaju prijašnji počinitelji sličnih napada i u kojima se širi mržnja prema pripadnicima drugih naroda i vjera.

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Neki mediji navode kako se u tekstovima širi mržnja prema homoseksualcima, muslimanima i ženama.

Šesnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina i bivšeg polaznika škole u kojoj je počinjen napad u kojem su nožem teško ozlijeđene dvije 13-godišnjakinje, vlasti su već promatrale zbog toga što je prošle godine prijetio sličnim napadom.

U danima nakon napada, koji se dogodio prošle srijede, njemački mediji su izvještavali i tome kako je osumnjičeni veličao prijašnje napade poput pokolja u  džamiji u Novom Zelandu 2019.

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Policija je nakon uhićenja priopćila kako je osumnjičeni bio naoružan i pištoljem koji je tijekom napada zatajio.

Prema informacijama ministarstva unutarnjih poslova Bavarske, osumnjičeni je živio s roditeljima jugozapadno od Münchena i prije se nalazio na psihijatrijskom liječenju.

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