Percepcija korumpiranosti sudaca - bilo financijske, bilo političke - ustrajno je visoka. S jedne strane, rijetko tko vjeruje da se “veliki” slučajevi rješavaju bez telefonskih poziva i diskretnih signala sa strane
Policija nemoćno gleda kako suci u strahu puštaju nasilnike
U hrvatskom pravosuđu odavno je potrošen kredit povjerenja. Odluke pojedinih sudaca postale su simbol svake nepravde: presude kojima relativiziraju korupciju, nasilje ili očite društvene devijacije redovito izazivaju sablazan. Javnost se s pravom pita žive li ti suci u paralelnom svemiru u kojemu žrtve vrijede manje od počinitelja: uličnih nasilnika, ljubitelja ustaštva, dilera, obiteljskih nasilnika ili korumpiranih birokrata i političara. Kad se takve odluke slažu godinama, više nije riječ o incidentu, nego o jasnom obrascu. Već neko vrijeme policija, s najviših razina, ponekad suptilno, a ponekad sasvim otvoreno, upozorava na neshvatljivu popustljivost sudaca koji oslobađaju ili su apsurdno blagi prema okorjelim kršiteljima zakona, obiteljskim nasilnicima, ukratko protuhama svake vrste.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+