ZBOG SPORNIH GRAFITA

Policija neutemeljeno pretresla kuću SPD-ovke, nalog izdao sud kojem je šefica Merzova žena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kay Nietfeld/DPA

Kako javlja javni servis WDR, policija je još u travnju tijekom pretresa stana sedamnaestogodišnje članice mladeži SPD-a Nele Kruschinski u oblasti Sauerland na zapadu Njemačke, zaplijenila laptop, mobitel i nekoliko blokova za bilješke.

Policija je neutemeljeno pretresla kuću pripadnice mladeži Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) zbog sumnji da je pisala uvredljive grafite na račun kancelara Friedricha Merza, a neovlašteni nalog za pretres je izdao sud kojem je predsjednica Merzova supruga, javljaju njemački mediji u ponedjeljak.

Nju se sumnjiči da stoji iza grafita koji su u siječnju tijekom predizborne kampanje pojavili u blizini mjesta na kojem je tada kandidat za kancelara Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU), koji dolazi iz ovog područja, održao govor.

Na zidovima su bile ispisane poruke poput „Merz aufs Maul“ („Merzu jednu preko gubice“) i „Antifa u ofenzivu“.

SPD je nakon toga uložio žalbu na pretres pri pokrajinskom sudu koji je zaključio da je dozvola bila neutemeljena.

Predsjednica okružnog suda u Arnsbergu je, kako javlja WDR, supruga Fridricha Merza, Charlotte koja za isti medij tvrdi kako nema veze s dozvolom za pretres koju je izdao sud kojem je ona predsjednik.

WDR u izvješću navodi da je tijekom pretresa došlo do brojnih nepravilnosti, između ostalog i to da lokalno državno odvjetništvo nije bilo povezano s istražnim sucem okružnog suda u Arnsbergu.

Nalog za pretres, kako se kasnje pokazalo, se temeljio na izjavama anonimnih svjedoka i prijava.

CDU je pobijedio na prijevremenim izborima za Bundestag u veljači a Friedrich Merz je od početka svibnja na čelu koalicijske vlade s SPD-om kao manjim partnerom.

