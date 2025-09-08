Kako javlja javni servis WDR, policija je još u travnju tijekom pretresa stana sedamnaestogodišnje članice mladeži SPD-a Nele Kruschinski u oblasti Sauerland na zapadu Njemačke, zaplijenila laptop, mobitel i nekoliko blokova za bilješke.
Policija neutemeljeno pretresla kuću SPD-ovke, nalog izdao sud kojem je šefica Merzova žena
Policija je neutemeljeno pretresla kuću pripadnice mladeži Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) zbog sumnji da je pisala uvredljive grafite na račun kancelara Friedricha Merza, a neovlašteni nalog za pretres je izdao sud kojem je predsjednica Merzova supruga, javljaju njemački mediji u ponedjeljak.
Kako javlja javni servis WDR, policija je još u travnju tijekom pretresa stana sedamnaestogodišnje članice mladeži SPD-a Nele Kruschinski u oblasti Sauerland na zapadu Njemačke, zaplijenila laptop, mobitel i nekoliko blokova za bilješke.
Nju se sumnjiči da stoji iza grafita koji su u siječnju tijekom predizborne kampanje pojavili u blizini mjesta na kojem je tada kandidat za kancelara Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU), koji dolazi iz ovog područja, održao govor.
Na zidovima su bile ispisane poruke poput „Merz aufs Maul“ („Merzu jednu preko gubice“) i „Antifa u ofenzivu“.
SPD je nakon toga uložio žalbu na pretres pri pokrajinskom sudu koji je zaključio da je dozvola bila neutemeljena.
Predsjednica okružnog suda u Arnsbergu je, kako javlja WDR, supruga Fridricha Merza, Charlotte koja za isti medij tvrdi kako nema veze s dozvolom za pretres koju je izdao sud kojem je ona predsjednik.
WDR u izvješću navodi da je tijekom pretresa došlo do brojnih nepravilnosti, između ostalog i to da lokalno državno odvjetništvo nije bilo povezano s istražnim sucem okružnog suda u Arnsbergu.
Nalog za pretres, kako se kasnje pokazalo, se temeljio na izjavama anonimnih svjedoka i prijava.
CDU je pobijedio na prijevremenim izborima za Bundestag u veljači a Friedrich Merz je od početka svibnja na čelu koalicijske vlade s SPD-om kao manjim partnerom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+