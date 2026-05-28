Obavijesti

News

Komentari 3
O SVEMU IZVIJESTIO I BOŽINOVIĆ

Policija o jutarnjoj drami u Zagrebu: 'Pio je i imao dva puna pištolja. Krenuo je bježati'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Policija o jutarnjoj drami u Zagrebu: 'Pio je i imao dva puna pištolja. Krenuo je bježati'
Ilustracija | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

O svemu je jutros izvijestio i ministar Davor Božinović koji je izjavio da je spriječen najgori mogući ishod. Dodao je i kako je 2016. prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja

Zagrebačka policija spriječila je rano jutros potencijalnu tragediju nakon što su uhitili naorunažnog muškarca s dva pištolja puna streljiva i mecima u cijevima i koji su u tom trentku bili spremni za uporabu. O svemu je jutros izvijestio i ministar Davor Božinović koji je izjavio da je spriječen najgori mogući ishod. Dodao je i kako je 2016. prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, te da ima dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk. 

Sve se odvijalo oko 5.55 sati u Ulici Luka III, gdje je muškarac oružjem bio naslonjen na ogradu i konzumirao alkohol s oružjem u rukama. 

upozorio na ozbiljnu prijetnju Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’
Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’

Odmah nakon zaprimljene dojave policijski su službenici došli na mjesto događaja te zatekli 52-godišnjaka koji je nerazgovjetno razgovarao.
 
Muškarac je tijekom postupanja pokušao pobjeći zbog čega su policijski službenici uporabili sredstva prisile - sredstva za vezivanje, te je uhićen, priveden u službene prostorije, a potom mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.
 
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, navodi policija dodajući da su prema njemu prethodnih godina više puta postupali i kazneno ga prijavljivali.

- Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu - upozorio je ministar te naglasio kako policija “svoj dio posla odrađuje vrlo učinkovito”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore
Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'
SUMANUTI NAPAD

Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'

Muškarac je osmogodišnjaku izvrtao ruku, povlačio ga i vikao da mu je ukrao mobitel. Majka je onkološki bolesnik, kaže da joj je pomogla samo jedna žena. Na kraju se ispostavilo da dijete uopće nije uzelo mobitel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026