Policija o jutarnjoj drami u Zagrebu: 'Pio je i imao dva puna pištolja. Krenuo je bježati'

Zagrebačka policija spriječila je rano jutros potencijalnu tragediju nakon što su uhitili naorunažnog muškarca s dva pištolja puna streljiva i mecima u cijevima i koji su u tom trentku bili spremni za uporabu. O svemu je jutros izvijestio i ministar Davor Božinović koji je izjavio da je spriječen najgori mogući ishod. Dodao je i kako je 2016. prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, te da ima dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk.

Sve se odvijalo oko 5.55 sati u Ulici Luka III, gdje je muškarac oružjem bio naslonjen na ogradu i konzumirao alkohol s oružjem u rukama.

Odmah nakon zaprimljene dojave policijski su službenici došli na mjesto događaja te zatekli 52-godišnjaka koji je nerazgovjetno razgovarao.



Muškarac je tijekom postupanja pokušao pobjeći zbog čega su policijski službenici uporabili sredstva prisile - sredstva za vezivanje, te je uhićen, priveden u službene prostorije, a potom mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.



Kriminalističko istraživanje je u tijeku, navodi policija dodajući da su prema njemu prethodnih godina više puta postupali i kazneno ga prijavljivali.

- Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu - upozorio je ministar te naglasio kako policija “svoj dio posla odrađuje vrlo učinkovito”.