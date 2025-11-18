Policija o nasilju na igralištima u Zagrebu: Uhitili ženu i dva maloljetnika, čovjek u bijegu!

Zagrebačka policija prijavila je dvojicu maloljetnika i 36-godišnjakinju zbog nekoliko slučajeva nasilničkog ponašanja nad maloljetnicima, dok za četvrtim osumnjičenikom još uvijek traga, izvijestila je u utorak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Dvojicu maloljetnika policija sumnjiči za dva kaznena djela nasilničkog ponašanja, od čega je jedno na štetu jednog maloljetnika, a drugo na štetu drugog maloljetnika i punoljetne članice njegove obitelji dok 36-godišnjakinja sumnjiče za nasilničko ponašanja na štetu drugog maloljetnika i njegove punoljetne članice obitelji te drugo na štetu maloljetnice.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su se maloljetnici i 36-godišnjakinja nasilnički ponašali na javnim mjestima i time oštećene doveli u ponižavajući položaj i to na igralištu odgojno obrazovne ustanove na području Maksimira, a potom iste večeri na igralištu odgojno obrazovne ustanove na području Novog Zagreba, kažu u policiji.

Dodaju da su dvojica maloljetnika lakše ozlijeđeni te je maloljetniku iz događaja u Maksimiru pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, dok je drugom maloljetniku iz događaja s područja Novog Zagreba liječnička pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih maloljetnika i 36-godišnjakinje podnijeta je kaznena prijava nadležnim državnim odvjetništvima te su predani pritvorskom nadzorniku.

U svezu s navedenim događajem dovodi se i 40-godišnjak koji je za sada nedostupan te se za njim intenzivno traga, ističe policija.

O svemu utvrđenom bit će obavješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere iz obiteljsko-pravne zaštite djeteta, vezano uz nadzor obitelji i nadzor u školi.