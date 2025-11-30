Obavijesti

News

IZDALI I UPOZORENJE

Policija o ozlijeđenoj djeci kod N. Vinodolskog: Aktivirala su nepoznatu eksplozivnu napravu

Piše Ivan Štengl,
Policija o ozlijeđenoj djeci kod N. Vinodolskog: Aktivirala su nepoznatu eksplozivnu napravu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Tijekom današnjeg dana obavljen je i dodatni protueksplozijski pregled užeg i šireg mjesta događaja, uz korištenje psa za detekciju eksploziva, kojom prilikom nisu pronađeni potencijalno opasni predmeti, navodi policija

U subotu u poslijepodnevnim satima troje djece završilo je u KBC Rijeka nakon što su ozlijeđeni u eksploziji eksplozivne naprave kod Novog Vinodolskog.

Policija je danas otkrila kako je došlo do ozljeđivanja. Jučer su nam iz bolnice otkrili da su djeca lakše ozlijeđena.

- Istog dana na mjestu događaja obavljeni su protueksplozijski pregled te potom i očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi. Tijekom današnjeg dana obavljen je i dodatni protueksplozijski pregled užeg i šireg mjesta događaja, uz korištenje psa za detekciju eksploziva, kojom prilikom nisu pronađeni potencijalno opasni predmeti.

TRAGEDIJA U ZAGREBU Pijani mladić usmrtio pješaka u Dubravi pa pobjegao. Policija uhitila njega i još dva muškarca
Pijani mladić usmrtio pješaka u Dubravi pa pobjegao. Policija uhitila njega i još dva muškarca

Prema dosad utvrđenom djeca su stradala nesretnim slučajem prilikom aktiviranja pronađene nepoznate eksplozivne naprave. Policija je stoga izdala dodatno upozorenje za sve.

- Iako su u ovom događaju izbjegnute najteže posljedice, ponovo upozoravamo građane, posebice djecu da je u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta o tome potrebno odmah obavijestiti policiju pozivom na 192 ili nazvati najbližu policijsku postaju. Sumnjive predmete, bilo da su zaostali iz 2. svjetskog rata ili su ostavljeni  na mjestima dostupnim drugim osobama, ne smije se dirati, pomicati ili ih sami donositi u policiju.
 

