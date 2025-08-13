Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
Policija je privela ženu (28) nakon što su u u obiteljskoj kući pronašli beživotno tijelo novorođenčeta, javila je dubrovačko-neretvanska policija.
Naime, nakon prethodno zaprimljene dojave, policija je u večernjim satima u subotu, 9. kolovoza, u obiteljskoj kući prebivališta osumnjičene pronašla beživotno tijelo novorođenčeta. Osumnjičena majka je zbog zdravstvenog stanja prevezena u zdravstvenu ustanovu.
Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno.
Osumnjičena je u srijedu tijekom jutarnjih sati, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
