U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Policija je privela ženu (28) nakon što su u u obiteljskoj kući pronašli beživotno tijelo novorođenčeta, javila je dubrovačko-neretvanska policija.

Naime, nakon prethodno zaprimljene dojave, policija je u večernjim satima u subotu, 9. kolovoza, u obiteljskoj kući prebivališta osumnjičene pronašla beživotno tijelo novorođenčeta. Osumnjičena majka je zbog zdravstvenog stanja prevezena u zdravstvenu ustanovu.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno.

Osumnjičena je u srijedu tijekom jutarnjih sati, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

