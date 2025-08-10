Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Što se dogodilo novorođenčetu s područja Ploča, je li rođeno mrtvo ili je u pitanju kazneno djelo, trebala bi pokazati obdukcija koja će se obaviti u Općoj bolnici Dubrovnik. Iz dubrovačko-neretvanske policije tek su šturo kazali da policijski službenici provode izvide vezane uz događaj u kojem je pronađeno mrtvorođenče.

- S obzirom na iznimnu osjetljivost slučaja i zaštitu privatnosti obitelji, apeliramo na suzdržanost od daljnjih objava dok se ne prikupe sve relevantne činjenice - kazali su nam iz dubrovačko-neretvanske policije ne želeći iznositi nikakve druge detalje.

Kako neslužbeno doznajemo, u nedjelju oko 4 sata u Opću bolnicu Dubrovnik dovezeno je beživotno tijelo novorođenčeta, a državno odvjetništvo naložilo je obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti. Obdukcijski nalaz, kažu nam upućeni, najčešće se čeka dan do dva, a u slučajevima da je potrebno raditi dodatne analize to može biti i dulje.

Mještani naselja iz kojega je novorođenče pričaju kako nisu ni znali da majka, kojoj to nije bila prva trudnoća, ponovno čeka bebu. Ova tužna vijest sve ih je iznenadila i šokirala.

Prema našim neslužbenim informacijama, u pitanju je bio porod kod kuće, što samo po sebi nije toliko neuobičajeno. Na području dubrovačko-neretvanske županije, doznajemo, godišnje znaju imati nekoliko slučaja u kojima žena rodi sama kod kuće, a liječničku pomoć potraži naknadno ako dođe do nekih komplikacija tijekom poroda ili nakon njega.

Prije nešto više od mjesec dana, podsjetimo, javnost je potresao još jedan slučaj s tog područja. Naime, kako smo pisali, strana radnica sama se porodila na Korčuli pa dijete ostavila u košari pokraj kuće. Novorođenče su tada helikopterom prevezli u Klinički bolnički centar Split, a ženu vozilom Hitne pomoći u pratnji liječnika u Opću bolnicu Dubrovnik.

Na sreću, to dijete je dobro, rođeno je zdravo i dobilo je svu potrebnu liječničku pomoć. Ipak, budući da je majka ostavila bebu policija je protiv nje podnijela kaznenu prijavu zbog napuštanja djeteta za što je zakonom zapriječena kazna do tri godine zatvora.