Policija o teškoj nesreći u Kuli: Vozač je imao samo 17 godina, izgubio nadzor i udario u most

Policija je u utorak objavila detalje teške prometne nesreće koja je jutros šokirala mještane Kule kraj Kutjeva. U njoj su poginula dvojica mladića, imali su svega 17 i 23 godine.

- U utorak 6. kolovoza 2024. oko 5.45 sati u mjestu Kula u Ulici Stjepana Radića, 17-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, prešao na suprotnu prometnu traku te udario prednjim desnim dijelom vozila u betonski most, a zatim u stablo - naveli su.

Cesta je bila zatvorena za promet od 6.10 sati pa sve do 13.38 sati.

Mjesto nesreće izgledalo je strašno. Na sve strane razbacani dijelovi automobila, motor je ispao i nalazi se tridesetak metara od auta, a dio motora nađen je čak stotinjak metara dalje.

Foto: Dražen Krstanović/Požega.eu

- Čuo sam da su se dva mladića družila cijelu noć i navodno se vozač BMW-a sjetio svoje djevojke te ju je htio probuditi. S njim je krenuo i njegov prijatelj. Nažalost, nisu stigli do nje - rekao nam je susjed, dok su drugi dodali kako se kroz to mjesto kamioni voze i do 90 km/h, a auti i brže unatoč ograničenju od 70 km/h.