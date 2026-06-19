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UHITILI VOZAČICU

Policija o tragediji kod Osijeka: Vozačica (36) oduzela prednost motociklistu, poginuo je!

Piše HINA,
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Policija o tragediji kod Osijeka: Vozačica (36) oduzela prednost motociklistu, poginuo je!
Foto: Sanjin Strukic

Tijelo poginulog vozača motocikla prevezeno je u osječki Klinički bolnički centar, gdje će u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija

U prometnoj nesreći koja se u četvrtak uvečer dogodila u osječkom prigradskom naselju Tenji poginuo je 60-godišnji motociklist, a zbog sumnje da je skrivila prometnu nesreću uhićena je 36-godišnja vozačica osobnog automobila, izvijestila je u petak policija. Očevidom je utvrđeno da se nesreća dogodila kada se 36-godišnjakinja osobnim automobilom kretala Osječkom ulicom u Tenji te se prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz nije uvjerila da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.

U tom trenutku u prednji dio automobila udario je motocikl, kojim je upravljao 60-godišnjak i koji je na mjestu smrtno stradao iako je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu.

Tijelo poginulog vozača motocikla prevezeno je u osječki Klinički bolnički centar, gdje će u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija.

Nakon provedenog očevida, vozačica automobila je uhićena te će, uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

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