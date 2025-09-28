Obavijesti

PRIJAVILI DVOJICU

Policija o tragediji u Šibeniku: Muškarac (52) je krivo aktivirao raketu i pogodio ženu. Umrla je

Policija o tragediji u Šibeniku: Muškarac (52) je krivo aktivirao raketu i pogodio ženu. Umrla je
Šibenik: Žena ozlije?ena pirotehni?kim sredstvom na svadbi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija dodaje kako je 38-godišnjak imao više signalnih raketa, a jednu je dao upravo 52-godišnjaku koji nije osposobljen za njeno rukovanje.

Policijski službenici Službe kriminalističke policije dovršili su istragu nad dvoje muškaraca (52 i 38) nakon tragedije u Šibeniku u kojoj je preminula žena (35) nakon teškog ozljeđivanja signalnom raketom.

- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u subotu, 27. rujna oko 19 sati, ispred katedrale sv. Jakova, za vrijeme održavanja svečanosti vjenčanja, uslijed nestručnog rukovanja na pogrešan način aktivirao signalnu raketu, uslijed čega je došlo do ozljeđivanja 35-godišnjakinje, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku - naveli su.

Policija dodaje kako je 38-godišnjak imao više signalnih raketa, a jednu je dao upravo 52-godišnjaku koji nije osposobljen za njeno rukovanje.

- Osumnjičeni 38-godišnjak dragovoljno je predao policijskim službenicima dvije signalne rakete, tri ručne bengalke i tri komada dimnih signala - dodali su.

Po dovršenom istraživanju, osumnjičeni 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, dok se protiv 38-godišnjaka podnosi kaznena prijava.

