Policija o ubojstvu kod Velike Gorice. Objavili kako je žena ubila partnera dok je spavao

Zagrebačka policija još uvijek provodi kriminalističko istraživanje nad ženom (40) zbog sumnje da je u subotu u ranim jutarnjim satima ubila muškarca (52) na spavanju.

- Oko 5.40 sati u mjestu Selnica Ščitarjevska u kući, za vrijeme dok je spavao, žena je oštrim predmetom usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji na način da mu je nanijela ozlijede glave uslijed kojih je preminuo. Dolaskom na mjesto događaja osumnjičena je stavljena pod nadzor policije - rekli su. Kako neslužbeno doznajemo, partnera je ubila sjekirom.

Na mjestu događaja očevid je obavila zamjenica Županijske državne odvjetnice u Velikoj Gorici u prisustvu policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke. Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalističku.

Podsjetimo, žena je već bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva prije dvadesetak godina. Izbola je nožem bivšeg muža. On je, nasreću, preživio napad. Odležala je tri godine, a navodno joj je bilo naloženo i obavezno psihijatrijsko liječenje. Kažnjavana je i prekršajno zbog nasilja u obitelji, zloporabe opojnih droga, narušavanja javnog reda i mira te prijetnji. Jednom prilikom, povodom poziva na neku od rasprava na sudu, telefonski prijetila zamjenici državnog odvjetnika. Tražila je od nje da iz računala izbriše sve podatke koje ima o njoj, pri čemu je spominjala eksplozije.

U subotu je navodno sama dojavila policiji da je ubila muškarca.