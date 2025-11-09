Obavijesti

News

Komentari 1
Policija još istražuje

Policija o ubojstvu kod Velike Gorice. Objavili kako je žena ubila partnera dok je spavao

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Policija o ubojstvu kod Velike Gorice. Objavili kako je žena ubila partnera dok je spavao
Foto: Igor SobanPIXSELL

Žena (40) u subotu ujutro izudarala je sjekirom po glavi muškarca (52) i nanijela mu ozlijede uslijed kojih je preminuo. Navodno se sama prijavila policiji i trenutno je u pritvoru...

 Zagrebačka policija još uvijek provodi kriminalističko istraživanje nad ženom (40) zbog sumnje da je u subotu u ranim jutarnjim satima ubila muškarca (52) na spavanju. 

- Oko 5.40 sati u mjestu Selnica Ščitarjevska u kući, za vrijeme dok je spavao, žena je oštrim predmetom usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji na način da mu je nanijela ozlijede glave uslijed kojih je preminuo. Dolaskom na mjesto događaja osumnjičena je stavljena pod nadzor policije - rekli su. Kako neslužbeno doznajemo, partnera je ubila sjekirom. 

Na mjestu događaja očevid je obavila zamjenica Županijske državne odvjetnice u Velikoj Gorici u prisustvu policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke. Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalističku.

Podsjetimo, žena je već bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva prije dvadesetak godina. Izbola je nožem bivšeg muža. On je, nasreću, preživio napad. Odležala je tri godine, a navodno joj je bilo naloženo i obavezno psihijatrijsko liječenje. Kažnjavana je i prekršajno zbog nasilja u obitelji, zloporabe opojnih droga, narušavanja javnog reda i mira te prijetnji. Jednom prilikom, povodom poziva na neku od rasprava na sudu, telefonski prijetila zamjenici državnog odvjetnika. Tražila je od nje da iz računala izbriše sve podatke koje ima o njoj, pri čemu je spominjala eksplozije.

U subotu je navodno sama dojavila policiji da je ubila muškarca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!
PROSVJED U SPLITU

Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!

SPLIT Torcida je prosvjedovala zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Nakon Rive krenuli su prema sudu uz urlanje 'za dom spremni'. Policija je rekla da je sve prošlo bez incidenata, ali i da su sve snimili i da će sve biti obrađeno.
Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća
INCIDENT U ZAGREBU

Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti, kaže stručnjak za sigurnost Tonći Prodan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025