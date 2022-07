Policija objavila detalje o bandi morskih krastavaca: Oštetili su proračun za 11 milijuna kuna

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 16 ljudi, i to 11 državljana Hrvatske i pet državljana Italije u dobi od 25 do 62 godine, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, trgovanja divljim vrstama u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u trgovanju divljim vrstama u sastavu zločinačkog udruženja.

Za Hrvata (50) se sumnja da je počinio kaznena djela zločinačkog udruženja, trgovanja divljim vrstama u sastavu zločinačkog udruženja, dok se za 11 osumnjičenih (petero talijanskih državljana i šestoro hrvatskih državljana) sumnja da su počinili trgovanje divljim vrstama u sastavu zločinačkog udruženja, a za ostalih petoro hrvatskih državljana se sumnja da su pomogli u trgovanju divljim vrstama u sastavu zločinačkog udruženja.

Naime, sumnja se da je 50-godišnjak od ožujka do sredine srpnja 2022. godine, na području Hrvatske i Italije, posredstvom četvorice osumnjičenih talijanskih državljana (43, 42, 62, 44) povezao u zajedničko djelovanje 12 osumnjičenih te druge zasad nepoznate osobe.

Kao cilj djelovanja odredio je stjecanje nepripadne materijalne koristi za sebe i druge, na štetu državnog proračuna RH, da nabavom, skladištenjem, preradom, prijevozom i isporukom zabranjenih vrsti (trpa, igličastog ježinaca, pjegavog ježinca i ikre ježinca) iz Republike Hrvatske u Republiku Italiju radi njihove preprodaje na ilegalnom tržištu, te školjkaša vrste prstac, radi preprodaje na ilegalnom tržištu na području Republike Hrvatske. To su činili iako su znali da je sakupljanje trpa zabranjeno i da je sukladno zakonu i pravilnicima pjegavi ježinac na popisu za koje je potrebno ishoditi dopuštenje nadležnog ministarstva i njegovo sakupljanje nije dopušteno te da su igličasti ježinac i školjkaš vrste prstac strogo zaštićene vrste.

Nakon što bi 43-godišnjak i 57-godišnjak (talijanski državljani) sukladno uputi 50-godišnjaka, dogovorili prodaju na području Italije, 50-godišnjak je, i po njegovom nalogu ostalih 10 osumnjičenih, na području Splita, Kaštela, Trogira i otoka Šolte, uz korištenje profesionalne ronilačke opreme izlovljavali morske ježince i trpove, a dvojca osumnjičenika i školjkaše vrste prstac. Potom bi 50-godišnjak i po njegovom nalogu šestorica osumnjičenih, dio navedenih morskih ježinaca i trpova, koje su pakirali u PVC spremnike, dovozili na područje Zadra i Biograda na moru, a dio do skladišta u Kaštel Starom i Kninu, gdje su, u svrhu daljnjeg ilegalnog transporta na područje Republike Italije, morske organizme pakirali u PVC spremnike.

Također, sumnja se da su u skladištima prerađivali ikru morskih ježinaca koju su pakirali u staklenke, a u koju svrhu su, sukladno dogovoru sa 50-godišnjakom, dvojica osumnjičenih prethodno angažirali više nepoznatih osoba. Tako pohranjene morske ježince i trpove te ikru ježinaca, su radi njihovog prijenosa iz RH u Republiku Italiju, na području Zadra, Biograda na moru te Splita predavali trojci osumnjičenih talijanskih državljana. Oni su pak morske organizme u okviru realizacije dogovorenog, za novčanu naknadu, sukladno uputama 50-godišnjaka i dvojice osumnjičenih talijanskih državljana, prevozili iz Republike Hrvatske u Republiku Italiju. Za dvojicu osumnjičenih talijanskih državljana se sumnja da su ih prodavali na ilegalnom tržištu raznim kupcima, dok je osumnjičeni 42-godišnjak po nalogu 50-godišnjaka, za novčanu naknadu, školjkaše vrste prstac u Splitu isporučio drugoj osobi – ugostitelju.

Tako su, sumnja se, prodajom na ilegalnom tržištu na području Republike Hrvatske i Republike Italije - u količini od najmanje 19.000,00 kilograma trpova po cijeni od najmanje 30 kuna po kilogramu, u količini od najmanje 3.520,00 kilograma morskih ježinaca po cijeni od najmanje 25 kuna po kilogramu, u količini od najmanje 62 kilograma ikre morskih ježinaca po cijeni od 8000 kuna po kilogramu te u količini od najmanje 6,35 kilograma školjkaša prstaca po cijeni od 250 kuna po kilogramu - osumnjičenih 11 osoba pribavili imovinsku korist od najmanje 709.187,00 kuna, koju su međusobno podijelili, a Državni proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 11.483.050,00 kuna.



Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno je kako osumnjičenici u Republici Hrvatskoj raspolažu specifičnim znanjima potrebnim za lov i nezakonito sakupljanje morskih organizama i na velikim dubinama mora, a nemaju za to zakonom popisane uvjete u vidu koncesija za morski ribolov u gospodarske svrhe i pripadajuće dozvole. Osim velike materijalne štete i štete koju su počinili podmorju Republike Hrvatske svojim aktivnostima tj. izlovom zaštićenih vrsta pustoše podmorje, što izravno dovodi do manjka kisika na morskom dnu, a time i do nestanka riba te ostalih morskih organizama, dok se izlovom prstaca, osim ugrožavanja strogo zaštićene vrste, razbijanjem samostalnih stijena i čitavih litica uništavaju obalu, a što dovodi do potpunog uništenja cijelih podmorskih staništa za čiju je obnovu potreban dugi niz godina.

Pored svoje ekonomske vrijednosti trpovi su izuzetno važni za ekosustav budući da oni kroz svoj probavni trakt provlače morske sedimente i pritom iz njih odstranjuju organske tvari kojima se hrane te nedostatak trpova kao najvažnijih čistača podmorja, uzrokuje nakupljanje organskih tvari što dovodi do porasta broja bakterija i narušavanja ravnoteže ekosustava na morskom dnu te se time čini nepopravljiva šteta hrvatskom podmorju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičene predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su podnijeli Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, priopćili su MUP-a.

