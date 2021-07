Policija je objavila priopćenje u kojem objašnjavaju kako je došlo do teške nesreće kod Slavonskog Broda u kojem je jutros poginulo deset ljudi, a hospitalizirano preko 40.

Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:

"Operativno komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske, jutros u 6 sati i 19 minuta, zaprimio je dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A3 Bregana-Lipovac, na južnom prometnom traku, kod Slavonskog Broda u kojoj je nekoliko osoba smrtno stradalo, dok je više ozlijeđeno.

Policija je očevidom, uz nazočnost državnog odvjetnika, utvrdila da je do prometne nesreće došlo na način da je 52-godišnji državljanin Kosova upravljao autobusom kosovskih nacionalnih i registarskih oznaka, južnom kolničkom trakom autoceste A3 Bregana-Lipovac iz smjera zapada u smjeru istoka. Dolaskom do 211. kilometra autoceste A3, vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom prešao na travnatu površinu, a potom je došlo do prevrtanja autobusa na bočnu stranu. Na mjestu događaja intervenirali su i pripadnici vatrogasnih postrojbi i društava, radi izvlačenja tijela unesrećenih.

U ovoj prometnoj nesreći smrtno je stradalo 10 osoba, 15 osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede, dok je 30 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede. Ozlijeđene osobe su prevezene u bolnicu u Slavonskom Brodu na ukazivanje liječničke pomoći, gdje su zadržane na daljnjem liječenju.

U vremenu od 7,40 sati, dionicom autoceste A3 promet je bio zatvoren i preusmjeravan obilazno te je u 11,35 sati pušten jednom prometnom trakom.

U 10,40 sati, 52-godišnji vozač autobusa je uhićen te će, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 227 Kaznenog zakona Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske, a potom i nadležnom državnom odvjetništvu", objavila je policija.

