Zagrebačka policija je potvrdila, podnijet će optužne prijedloge zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom okupljanju protiv Andrije Klarića i Marka Franciškovića.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke provode kriminalističko istraživanje vezano uz neprijavljena javna okupljanja koja su se u subotu, 20. studenog održala na Trgu bana Josipa Jelačića i u Ulici Prisavlje u Zagrebu. Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su dvojica 51-godišnjaka kao fizičke osobe u svojstvu organizatora organizirali javno okupljanje, bez da su to sukladno odredbama Zakona o javnom okupljanju prijavili nadležnoj Policijskoj upravi zagrebačkoj i bez da su poduzeli mjere osiguranja reda i mira na tim javnim okupljanjima - stoji u priopćenju.

Sam Francišković na svom Facebooku je objavio da je dobio prekršajnu prijavu zbog prosvjeda, odnosno dolazak pred HRT. Njemu je obavijest uručila PU zadarska obzirom da mu je mjesto prebivališta na njihovom području.

Francišković i Klarić bili su dužni prijaviti prosvjed pet dana ranije PU zagrebačkoj, osigurati red i mir te redare. No to nisu učinili, pa obojica mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 kuna.

Ali tu istraga ne staje. Iz policije kažu kako se nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašli druge moguće počinitelje kaznenih djela ili prekršaja, a traga se i za napadačima na RTL - ovog novinara.

Podsjetimo, prosvjed održan u subotu se najavljivao danima, imali su pozornicu, organiziran prijevoz iz 15 - ak gradova, tri lokacije s kojih su krenuli prema trgu, program, letke, govornike, a na samom početku se postrojila i paravojna skupina koju nazivaju 'Prva dragovoljačka bojna'. Ta skupina došla je marširajući s Trga kralja Tomislava.