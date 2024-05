Policija privela rusku posadu megajahte koja se povezuje s Medvedčukom: 'Dobili su izgon'

Pred jahtu Royal Romance u trogirskoj luci jučer je došao veliki broj policajaca, među njima pripadnici interventne i specijalne policije, tražeći ruske državljane na brodu, govori za Večernji List odvjetnik Imon Choudhury, koji je pratio situaciju u Trogiru. Ta se jahta, inače, povezuje s proruskim ukrajinskim oligarhom Viktorom Medvedčukom. Na toj jahti je tada bilo 10-ak članova posade, među kojima su bili Rusi, pristigli nekoliko dana ranije, te jedan belgijski državljanin.

Članove posade su priveli - među njima je bilo šest ruskih državljana i jedan belgijski - pod optužbom da namjeravaju raditi u Hrvatskoj. Ispitivanje na policiji je trajalo od 16 sati do 23.30 sati. Belgijskog državljanina su odmah pustili, a ruskim je uručeno rješenje da u jedan dan napuste Hrvatsku.

Problemi s papirima

Ali, danas u ruski državljani htjeli ovjeriti rješenje o protjerivanju - što se mora učiniti kao dokaz da su napustili zemlju - kod policije u zračnoj luci koja im to nije htjela napraviti jer - imaju uredan boravak na schengenskom prostoru. S druge strane, oni koji su krenuli autom iz Hrvatske, također se pitaju tko će im na hrvatskoj granici - jer policije više nema - to ovjeriti, piše Večernji List.

Priča o superluksuznoj jahti

- Čestitam svim Ukrajincima na činjenici da je jahta Royal Romance došla pod zastavu Ukrajine! Želim naglasiti da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo da sva nezakonito stečena i premještena imovina bude vraćena pod jurisdikciju Ukrajine - svečano je objavila Olena Duma, šefica ukrajinske Agencije za povrat i upravljanje imovinom (ARMA), i to nakon što su uspjeli postići da superluksuzna 92-metarska jahta Royal Romance dobije privremeni status ukrajinskog plovila.

Pokretanje videa... 00:36 Jahta Royal Romance | Video: 24sata/pixsell

No priča o jahti na vezu u Trogiru sve je samo ne jednostavna. Naime, ona je zaplijenjena pod egidom blokade imovine Rusa i svih drugih osoba bliskih Vladimiru Putinu nakon ruske invazije na Ukrajinu. U trenutku kad je blokirana, kao njezin vlasnik navodio se Viktor Medvedčuk, ukrajinski oligarh sklon aktualnoj politici Kremlja. No kasnije se u priči pojavljuje Aleksej Inkin, točnije njegova tvrtka Lanelia Holdings Ltd., Rus čija imovina nije obuhvaćena sankcijama.

On je, prema tvrdnjama njegovih pravnih zastupnika, jahtu vrijednu 217 milijuna eura kupio još u ožujku 2021. godine, dakle prije početka rata. Prema našim informacijama, ova posljednja odluka o ukrajinskom preuzimanju plovila temeljena je upravo na činjenici da su pronašli dokaze koji između ostalog dokazuju da je Medvedčuk i dalje stvarni vlasnik broda te da je sve ostalo fiktivni manevar kako bi se spriječilo njezino oduzimanje.

O svemu su se oglasili iz ukrajinske Državne službe za pomorstvo, promet unutarnjim plovnim putovima i brodarstvo, iz koje navode kako su sve relevantne promjene već napravljene u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.

Jahta Royal Romance uhićenog ruskog oligarha Viktora Medvedchuka u Trogiru | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- To će olakšati daljnju prodaju zaplijenjene jahte i prihode od prodaje državnom proračunu Ukrajine - rekao je Jevgenij Ihnatenko, voditelj navedene službe.

Naime, jahta će se ponuditi na aukciji. Nju je prvo trebala organizirati nizozemska kuća Troostwijk Auctions, koja je odustala pod nejasnim okolnostima. Pretpostavlja se da su je zaustavili upravo sudski sporovi koji se vode oko vlasništva. No taj posao sad je preuzela američka aukcijska kuća Boathouse Auctions, s kojom ARMA upravo pregovara o uvjetima prodaje.

Odvjetnici tvrtke Lanelia Holdings Ltd. upozoravaju da ukrajinski dokumenti nemaju nikakve pravne osnove. Posebno je napeto jer su u ovaj kompleksni proces uključene brojne hrvatske pravosudne institucije, pa i Županijski sud u Splitu, koji je donio mjeru zabrane isplovljavanja, a koja istječe 26. svibnja. Pravni tim Lanelia Holdingsa Ltd. u slučaju nepovoljnog raspleta ove situacije za njihovoga klijenta već su najavili kako će od Hrvatske tražiti odštetu u protuvrijednosti jahte.

Foto: EXPRESS